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новость В Чечне семь местных жителей задержаны как "сторонники ИГ"

01.02.2017
"Сторонники ИГ", задержанные в Шелковском районе. Кадр ГТРК "Грозный"
"Сторонники ИГ", задержанные в Шелковском районе. Кадр ГТРК "Грозный"
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Семеро молодых людей - жителей Шелковского района Чечни задержаны по подозрению в намерении уехать в Сирию и примкнуть к "Исламскому государству". Об этом сообщает "Кавказский узел".

Задержания прошли во вторник; в каком именно ауле или станице, не уточняется. Как утверждают силовики, все подозреваемые живут на одной улице и хорошо знакомы друг с другом. У Шамиля Умалатова, которого называют лидером группы, высшее юридическое образование. Еще двое, как накануне передавала ГТРК "Грозный", работают программистами в медучреждениях района. Остальные еще учатся.

Умалатов в 2016 году уже попадал в поле зрения силовиков. По их словам, юрист намеревался выехать в Сирию, однако после "профилактической работы" отказался от этих планов. "Теперь же выясняется, что он находился в контакте с находящимися в Сирии террористами, и агитировал своих знакомых вступить в ИГИЛ", - заявляют кадыровцы.

В обоснование своих подозрений оперативники указывают, в частности, на то, что задержанные не ходили в мечеть. Известно, что салафиты не посещают мечети традиционных исламских школ. Кроме того, силовики утверждают, что "окружающие отмечали также поведение, которое изменилось не в лучшую сторону". Что подразумевается под этим, в сюжете ГТРК "Грозный" не уточнялось.

Между тем близкие задержанных заявляют, что планов уехать в Сирию у подозреваемых не было. "Молодежь просто обсуждала различные вопросы, касающиеся темы религии и ситуации в Сирии, а их теперь зачислили чуть ли не в террористы", - заметил один из родственников.

Другой родственник не оспаривал утверждение силовиков о том, что "один из них (задержанных. - Ред.) какое-то время назад действительно намеревался уехать в Сирию". В то же время он добавил: "Парни вели какие-то разговоры на тему Сирии, но ничего большего. Уехать за границу непростая задача, нужны загранпаспорта, нужны средства и возможности. Но об этом ничего не говорят".

Возбуждено ли уголовное дело и если да, то по каким статьям УК, не уточняется.

В последние полтора месяца в Чечне после долгого перерыва возобновились масштабные операции силовиков против предполагаемых участников вооруженного подполья. По информации "Кавказского узла", с 17 декабря 2016 по 30 января 2017 года в регионе произошло как минимум восемь инцидентов с применением оружия, в которых погибли 26 человек, а еще семеро получили ранения.

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01.02.2017

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