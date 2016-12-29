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Рамзан Кадыров назвал "болтологией" сообщение "Новой газеты" о скорой отставке замминистра внутренних дел республики Апти Алаудинова. Об этом глава Чечни написал на своей странице в Инстаграме.

"Узнал из прессы, что я "потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку". Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры", - написал Кадыров.

"К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют ее", - добавил глава Чечни.

По его словам, в среду вечером он встречался с руководителем МВД Русланом Алхановым и Алаудиновым для обсуждения мер безопасности на праздники. Кадыров отметил, что министр и его заместитель "являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями".

"Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность", - добавил Кадыров.

Накануне "Новая газета", ссылаясь на два неназванных источника, сообщила, что Алаудинова снимают с должности. По словам одного из собеседников издания, причиной отставки стала грозненская атака на полицейских 17 декабря, оказавшаяся полной неожиданностью для чеченских силовиков. Как утверждается, глава региона Рамзан Кадыров воспринял случившееся как полный провал агентурной работы полицейских.

Этот же источник рассказал "Новой", что помимо Алаудинова постов могут лишиться еще ряд чиновников регионального МВД и начальников районных ОМВД.

Другой собеседник "Новой" называл причиной отставки Алаудинова "острый личный конфликт" Алаудинова с Кадыровым.

Алаудинов, долгие годы входивший в ближайшее окружение главы Чечни, имеет репутацию одного из самых одиозных кадыровцев. В регионе его считают человеком влиятельным и опасным.

В декабре 2014 года, после того как боевики Кадырова разгромили в Грозном офис Сводной мобильной группы Комитета против пыток, Алаудинов заявил, что не может гарантировать безопасность правозащитников на территории Чечни.

В ноябре 2016-го Алаудинов угрожал активисту из аула Кенхи Рамазану Джалалдинову и его семье. После этого активист скрылся. В начале декабря он подал в СКР заявление с требованием провести проверку в отношении Алаудинов и других кадыровцев по факту полученных угроз.

В конце 2014 года Минфин США включил Алаудинова в список Магнитского.