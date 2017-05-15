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В воскресенье был осуществлен "пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12". Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сообщает Интерфакс.

В ЦТАК утверждают, что это "новый тип" ракеты, "способный нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Между тем Владимир Путин заявил, что Россия выступает против расширения пула ядерных держав, в том числе за счет Северной Кореи. "Наша позиция хорошо известна и нашим партнерам, и в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным, опасным", - сказал Путин в ответ на вопрос о ракетном запуске в КНДР.

При этом президент подчеркнул, что хотя Россия считает неприемлемыми ядерные и ракетные испытания в Северной Корее, нужно возвращаться к диалогу с КНДР. "В любом случае и ядерные, и ракетные испытания мы считаем неприемлемыми, нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения проблем", - сказал он.

Пуск северокорейской ракеты вызвал резко негативную реакцию в мире. США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник.

Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи". "То, что мы собираемся делать, - это закручивать гайки. Он это чувствует", - заявила Н.Хейли в интервью телеканалу ABC.

В воскресенье 4:57 утра по Пхеньяну (23:27 субботы мск) ракета была запущена с полигона в окрестностях города Кусон в западной провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела около 700 километров и упала в Японское море. В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов испытание оценили как успешное.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может вообразить, чтобы Россию порадовало новое ракетное испытание КНДР. Он также в очередной раз заметил, что КНДР уже слишком долго представляет собой очень серьезную угрозу, и заверил Южную Корею и Японию в "нерушимой приверженности" Соединенных Штатов своим союзническим обязательствам перед этими странами. Кроме того, Трамп призвал мировое сообщество серьезно ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с последним ракетным запуском.