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Вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран, куда он должен был прибыть для встречи с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о визите чиновника.

Визит Рогозина, вице-премьера Игоря Шувалова и министра энергетики Александра Новака посол Ирана в России Мехди Санаи анонсировал 12 февраля. В его заявлении, появившемся на сайте иранских информационных агентств Mehr и IRNA, уточнялось, что визит должен состояться "в течение ближайшего месяца". Рогозин должен был возглавить российскую делегацию на переговорах по расширению сотрудничества России и Ирана в области развития технологий и обороны.

Самолет с Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран в понедельник утром, однако выяснилось, что вице-премьер принял решение отменить визит, объяснив это "техническими причинами".

По словам источников издания, поводом стало оглашение иранской стороной информации о предстоящем визите Рогозина, хотя он изначально просил соблюсти конфиденциальность. Помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является Рогозин, стороны рассчитывали обсудить "достаточно деликатные темы", пояснил источник в аппарате правительства.

В частности, "предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран". "Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями", - пояснил собеседник издания.

В начале декабря 2016 года иранская авиакомпания Iran Air подписала с американской корпорацией Boeing контракт на поставку 80 самолетов. Контракт подразумевает передачу 50 самолетов Boeing-737 и 30 самолетов Boeing-777 в течение ближайших десяти лет. Помимо этого есть контракт и с европейской компанией Airbus, подразумевающий поставку Ирану 100 воздушных судов: 46 самолетов семейства А320, 38 - семейства А330 и 16 широкофюзеляжных A350 XWB. Совокупная стоимость двух этих соглашений составляет около 30 миллиардов долларов.

Сотрудничество с Россией куда скромнее, пишет издание. В 2016 году "Гражданские самолеты Сухого" подписали с одной из иранских авиакомпаний "меморандум о взаимопонимании" по поставкам самолетов регионального значения Sukhoi Superjet 100. Однако документ сугубо рамочный и не носит обязывающего характера.

В феврале 2016 года стало известно, что Иран намерен приобрести российскую военную технику и вооружения на сумму не менее восьми миллиардов долларов. Как писал "Коммерсант", иранская сторона заинтересована в приобретении российских истребителей типа Су-30СМ (с последующей их локализацией), учебно-боевых самолетов Як-130, вертолетов семейства Ми-8 и Ми-17, российских береговых мобильных ракетных комплексов "Бастион", оснащенных сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Яхонт", надводных кораблей класса фрегат, дизель-электрических подводных лодок и ряда других образцов боевой техники.

При этом в заметке отмечалось, что Тегеран рассчитывает приобрести российское оружие в кредит, но в Москве на это идти не готовы из-за экономического кризиса.