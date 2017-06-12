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Также: Химическое оружие, Оружие, Россия, Война, Политика

новость Россия уничтожила все запасы зарина

12.06.2017
Химоружие. Фото с сайта http://nwkurier.narod.ru
Химоружие. Фото с сайта http://nwkurier.narod.ru
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Уничтожены все хранившиеся в России запасы зарина. Об этом заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин, передает Интерфакс.

"Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ - зарин", - сказал Капашин.

По словам Капашина, утилизация зарина завершилась в час ночи по московскому времени.

Ранее, уточнил военный, уже были уничтожены имевшиеся в стране запасы зарина и хлора. По его словам, Россия, таким образом, уничтожила уже 98,9 процента своих запасов химоружия или 38,5 тысяч тонн отравляющих веществ из 40 тысяч имевшихся в наличии.

Как отмечается, процесс уничтожения российского химоружия должен закончиться осенью этого года.

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12.06.2017
в блоге Блоги
23943
Андрей Некрасов 14.08.2015
в блоге Открытое письмо Лаврову
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Шалтай-Неболтай

Илья Мильштейн, 06.02.2017

Так работали "Шалтай-Болтай" на ФСБ, а ФСБ на ЦРУ, а Путин на Трампа - или не работали? В этой неопределенности, похоже, заключена стратегия хакерских дел, сопровождаемых мутными вбросами. Впрочем, в чекистском государстве так и должны идти процессы, в которых столько тавтологии, где шпионы ловят шпионов, которые то сознаются в шпионаже, а то отпираются.
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