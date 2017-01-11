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новость Роскосмос назвал причину аварии грузового корабля "Прогресс"

11.01.2017
Запуск "Прогресса". Фото: roscosmos.ru
Запуск "Прогресса". Фото: roscosmos.ru
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Причиной гибели космического грузовика "Прогресс МС-04" стало нештатное механическое разделение с ним третьей ступени ракеты-носителя. К такому выводу пришла аварийная комиссия под председательством генерального директора"Роскосмоса Игоря Комарова, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора)" - отмечается в сообщении.

Комиссия считает, что дефект имел производственный характер и проявился в полете. В ближайшее время будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска следующего корабля этой серии.

1 декабря "Прогресс МС-04" стартовал с космодрома Байконур. На высоте 190 километров над территорией Тувы космический грузовик разрушился. Корабль должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов: топливо для комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Кроме того, на корабле были новогодние подарки для космонавтов.

Фрагменты ракеты и корабля упали в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее Кызыла без причинения ущерба наземной инфраструктуре. Достигшие земной поверхности фрагменты не представляли опасности для окружающей среды и населения.

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11.01.2017

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