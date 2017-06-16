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Также: НКО, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Лев Гудков

новость Левада-центр обжаловал в ВС штраф за отказ регистрироваться "агентом"

16.06.2017
Логотип Левада-центра
Логотип Левада-центра
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Левада-центр обжаловал в Верховном суде штраф, наложенный на организацию за отказ добровольно зарегистрироваться "иностранным агентом". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора социологической службы Льва Гудкова.

"На днях мы подали жалобу в Верховный суд", - заявил Гудков.

Штраф в 300 тысяч рублей был наложен на Левада-центр 26 октября прошлого года по решению судьи Тверского райсуда Москвы Алеси Ореховой, признавшей организацию виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции "иностранного агента", без включения в соответствующий реестр).

5 сентября 2016 года Левада-центр был объявлен "агентом". Решение Минюст принял по доносу "Антимайдана", поданному в середине июля. Черносотенцы уверяли, что Левада-центр "проводит исследования по линии Министерства обороны США по заказу Висконсинского университета". "По заказу американских военных", говорилось в доносе, НКО "осуществляла сбор информации в Москве и регионах".

СМИ связывали донос с публикацией Левада-центром 6 июля результатов исследования о восприятии гражданами страны Болотного дела. Как показало исследование, 54 процента респондентов считают, что это дело сфабриковали с целью запугать оппозиционно настроенную общественность.

18 ноября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Нелли Рубцова отклонила жалобу Левада-центра на признание "иностранным агентом". Представитель центра Александр Григорьев в ходе разбирательства расценил действия Минюста как "административный произвол и вопиющее невыполнение федерального закона". Ведомство, заметил юрист, превысило полномочия, приобщив к материалам проверки документы, не предусмотренные законом, в том числе распечатки публикаций из интернета. "Ни одного документа, ставшего основанием для вывода об осуществлении Левада-центром политической деятельности, в распоряжении о проведении проверки не упоминается, а также не приложено к акту проверки", - подчеркнул Григорьев.

8 декабря на встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин попросил президента "каким-то образом помочь Левада-Центру" в его дискуссиях с Минюстом. Ясин назвал эту организацию лучшим социологическим центром страны, которому больше всего доверяют ученые.

"Я понимаю, что это центр независимый, и иногда в нем появляются вещи, может быть, неприятные для федеральных властей, но в этом его ценность, и он составляет серьезную долю видения России как демократического государства", - сказал научный руководитель ВШЭ.

Путин согласился с неоднозначностью решения Минюста по поводу Левада-центра. "Да, есть проблема точно", - сказал президент.

13 января Левада-центр подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с включением в реестр "иностранных агентов". "Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека", - сказал адвокат Ильнур Шарапов, который представляет интересы Левада-центра. По его словам, речь идет о статьях 11 (нарушение права собраний) и 14 (дискриминация по сфере деятельности).

15 мая организация обжаловала в Конституционном суде принятые в июне 2016 года поравки в закон о некоммерческих организациях, согласно которым проведение соцопросов приравнивается к "политической деятельности". По мнению Гудкова, закон об НКО приобрел "явно неправовой характер".

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16.06.2017
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в блоге Не унывай, Левада-центр
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