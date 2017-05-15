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Также: НКО, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Лев Гудков

новость Социологический вопрос

Левада-центр оспорил в КС приравнивание социсследований к политической деятельности
15.05.2017
Социолог Лев Гудков. Кадр "Грани-ТВ"
Социолог Лев Гудков. Кадр "Грани-ТВ"
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Левада-центр обжаловал в Конституционном суде положение закона об НКО-"иноагентах", приравнивающее проведение социологических исследований к политической деятельности. Об этом заявил директор центра Лев Гудков, сообщает Интерфакс.

Организация обжалует поправки, внесенные в закон в июне 2016 года, которые приравнивают социологические исследования к политической деятельности. "Получается, что та наша деятельность, которая по более ранней редакции закона после проверки не была признана прокуратурой и Минюстом политической, после поправок в закон задним числом признается политической деятельностью", - отметил Гудков.

В связи с поправками закон приобрел "явно неправовой характер", считает социолог. "Дело не только в статусе "иностранного агента" Левада-центра, но и в общих проблемах. Закон носит произвольный характер, блокирует деятельность целого ряда гражданских организаций, это нарушает наши гражданские права", - подчеркнул ученый.

5 сентября Левада-центр был объявлен "агентом". Решение Минюст принял по доносу "Антимайдана", поданному в середине июля. Черносотенцы уверяли, что Левада-центр "проводит исследования по линии Министерства обороны США по заказу Висконсинского университета". "По заказу американских военных", говорилось в доносе, НКО "осуществляла сбор информации в Москве и регионах".

СМИ связывали донос с публикацией Левада-центром 6 июля результатов исследования о восприятии гражданами страны Болотного дела. Как показало исследование, 54 процента респондентов считают, что это дело сфабриковали с целью запугать оппозиционно настроенную общественность.

26 октября судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова по иску столичного управления Минюста оштрафовала Левада-центр на 300 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции "иностранного агента") за отказ регистрироваться "агентом".

18 ноября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Нелли Рубцова отклонила жалобу Левада-центра на признание "иностранным агентом". Представитель центра Александр Григорьев в ходе разбирательства расценил действия Минюста как "административный произвол и вопиющее невыполнение федерального закона". Ведомство, заметил юрист, превысило полномочия, приобщив к материалам проверки документы, не предусмотренные законом, в том числе распечатки публикаций из интернета. "Ни одного документа, ставшего основанием для вывода об осуществлении Левада-центром политической деятельности, в распоряжении о проведении проверки не упоминается, а также не приложено к акту проверки", - подчеркнул Григорьев.

8 декабря на встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин попросил президента "каким-то образом помочь Левада-Центру" в его дискуссиях с Минюстом. Ясин назвал эту организацию лучшим социологическим центром страны, которому больше всего доверяют ученые.

"Я понимаю, что это центр независимый, и иногда в нем появляются вещи, может быть, неприятные для федеральных властей, но в этом его ценность, и он составляет серьезную долю видения России как демократического государства", - сказал научный руководитель ВШЭ.

Путин согласился с неоднозначностью решения Минюста по поводу Левада-центра. "Да, есть проблема точно", - сказал президент.

13 января Левада-центр подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с включением в реестр "иностранных агентов". "Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека", - сказал адвокат Ильнур Шарапов, который представляет интересы Левада-центра. По его словам, речь идет о статьях 11 (нарушение права собраний) и 14 (дискриминация по сфере деятельности).

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 06.09.2016
в блоге Не унывай, Левада-центр
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