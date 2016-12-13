О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/ngo/m.257414.html | http://mirror715.graniru.info/Society/ngo/m.257414.html
Также: НКО, Экология, Россия, Общество, Политика

новость Суд в Челябинске ликвидировал благотворительный фонд "За природу"

13.12.2016
Челябинский областной суд. Фото: urfo.org
Челябинский областной суд. Фото: urfo.org
Реклама

Челябинский областной суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации регионального благотворительного общественного фонда "За природу". Об этом "Граням" сообщил адвокат Андрей Лепехин.

"Кроме претензий как к НКО, выполняющей функции "иностранного агента", Минюст обвинил фонд в непредоставлении в срок отчетов, нарушении устава, несоответствии адреса, - рассказал адвокат Лепехин. - Мы категорически не согласны с решением суда и будем его обжаловать".

6 марта 2015 года Минюст внес фонд "За природу" и одноименное экологическое общественное движение в реестр "агентов". "Факт соответствия названных организаций признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Челябинской области внеплановых документарных проверок", - говорилось в сообщении ведомства.

В октябре 2014 года российские экологи заявляли, что закон об "иностранных агентах" используется для преследования природоохранных организаций. Из ста НКО, подвергшихся различным санкциям, около четверти - экологические. Две из них, РОО "Экозащита!" и ассоциация "Партнерство для развития" уже к тому времени были внесены в реестр "агентов".

Минюст признал их "иностранными агентами" за то, что "Экозащита!" с 2007 года вела кампанию против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. "Партнерство для развития" просвещало жителей Саратова на предмет того, где расположены радиационно-опасные объекты, и разъясняло гражданам их права.

Власти мешает любая гражданская активность, но в истории с экологическими организациями замешаны еще и корпоративные интересы, считает член совета российского Социально-экологического союза Виталий Серветник. Он отмечает, что обе внесенные в реестр НКО были оппонентами Росатома. "Если формирование общественного мнения и влияние на принятие решений - это политическая деятельность, то иностранным агентом можно объявить любую организацию с иностранным финансированием - было бы желание", - сказал Серветник.

Оставить комментарий Обсудить
13.12.2016
в блоге Блоги
35
Елена Санникова 19.12.2014
в блоге Пенсионерка-"агент"

новость Новости по теме
10.02.2016 Суд признал законным включение "Байкальской экологической волны" в реестр "агентов" →
04.02.2016 Суд оштрафовал НКО "Зеленый мир" за отказ регистрироваться "агентом" →
29.01.2016 Суд оштрафовал байкальских экологов на 300 тысяч рублей →
23.09.2015 "Эковахта Сахалина" отказалась от гранта фонда Ди Каприо из-за закона об "агентах" →
06.03.2015 Челябинский фонд "За природу" внесен в реестр "иностранных агентов" →
15.10.2014 Экологи: Закон об "иностранных агентах" используют против природоохранных НКО →
16.06.2014 Минюст намерен внести НКО "Экозащита!" в реестр "иностранных агентов" →
Фото и Видео
26233
Play own
Правозащита: что дальше?
24685
Play own
Гражданский форум: говорить ли о политике?
24700
Play own
Олег Орлов об атаке на "Мемориал"
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пальмирская измена
новость Чечня: увольнения из-за Сирии
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
новость Госдеп может возглавить "друг Путина"
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон. Фото пресс-службы Кремля
новость Армия Асада убивает жителей Алеппо
Бои в Алеппо. Кадр видеозаписи
РЕКЛАМА
Loading...
новость Наемники в гостях у Путина
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
статья Предательская слеза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Послание к японцам
383
в блоге Мединский и Вышинский
383
новость Дадин о своем этапе
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
новость Лавров о Балканах
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Шесть исламистов за одного покойника
Александр Прохоренко. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Путин: У нас нет территориальных проблем
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
новость Горбачев: Новый Союз возможен
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
новость Навальный идет в президенты
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
новость Охота на имама-салафита
Иса Цечоев. Кадр видео с youtube-канала Alansar.ru
новость Переговоры Савченко с Плотницким
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Почему сдали Пальмиру
Юрий Балуевский. Фото: vpk-news.ru
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Нужны свои люди
383
новость Белорусские спецназовцы в России
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by