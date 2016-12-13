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Челябинский областной суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации регионального благотворительного общественного фонда "За природу". Об этом "Граням" сообщил адвокат Андрей Лепехин.

"Кроме претензий как к НКО, выполняющей функции "иностранного агента", Минюст обвинил фонд в непредоставлении в срок отчетов, нарушении устава, несоответствии адреса, - рассказал адвокат Лепехин. - Мы категорически не согласны с решением суда и будем его обжаловать".

6 марта 2015 года Минюст внес фонд "За природу" и одноименное экологическое общественное движение в реестр "агентов". "Факт соответствия названных организаций признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Челябинской области внеплановых документарных проверок", - говорилось в сообщении ведомства.

В октябре 2014 года российские экологи заявляли, что закон об "иностранных агентах" используется для преследования природоохранных организаций. Из ста НКО, подвергшихся различным санкциям, около четверти - экологические. Две из них, РОО "Экозащита!" и ассоциация "Партнерство для развития" уже к тому времени были внесены в реестр "агентов".

Минюст признал их "иностранными агентами" за то, что "Экозащита!" с 2007 года вела кампанию против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. "Партнерство для развития" просвещало жителей Саратова на предмет того, где расположены радиационно-опасные объекты, и разъясняло гражданам их права.

Власти мешает любая гражданская активность, но в истории с экологическими организациями замешаны еще и корпоративные интересы, считает член совета российского Социально-экологического союза Виталий Серветник. Он отмечает, что обе внесенные в реестр НКО были оппонентами Росатома. "Если формирование общественного мнения и влияние на принятие решений - это политическая деятельность, то иностранным агентом можно объявить любую организацию с иностранным финансированием - было бы желание", - сказал Серветник.