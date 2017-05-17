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новость Пятьдесят оттенков серного

Прокуратура Москвы начала проверку по факту выбросов сероводорода в Капотне
17.05.2017
На Московском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: mnpz.gazprom-neft.ru
На Московском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: mnpz.gazprom-neft.ru
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Прокуратура Москвы начала проверку по факту превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в окраинном юго-восточном районе Капотня, где расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Интерфакс.

Обвинений по адресу завода, принадлежащего "Газпромнефти", прокуратура пока не высказывала. На самом МНПЗ уверяют, что превышений концентраций на предприятии не зафиксировано.

В ночь на 14 мая в районах вокруг Капотни уже отмечалось превышение ПДК сероводорода. В районе Орехово-Борисово Южное у южной границы Москвы в 5 утра воскресенья норма содержания этого газа в воздухе была превышена в 17 раз. При этом Орехово-Борисово Южное не граничит с Капотней непосредственно - их разделяет не только район Братеево, но и Москва-река. Менее значительные превышения фиксировались и в еще сильнее удаленных от Капотни районах, например в Царицыне.

15 мая сообщалось, что МНПЗ днем раньше приостановил прием сырья у "Транснефти" из-за некоей "нештатной ситуации".

Между тем в среду стало известно, что в самой Капотне в 1 час ночи автоматическая станция Мосэкомониторинга зафиксировала превышение ПДК сероводорода в 51,4 раза. К 6 утра превышение содержания ядовитого газа понизилось до 2,9 нормы, однако уже к 9 часам возросло до 9,85 ПДК.

В столичном главке МЧС, однако, заявили, что автоматический датчик Мосэкомониторинга, вероятно, вышел из строя.

На МНПЗ неоднократно случались утечки нефти и ядовитых газов. В частности, об превышении ПДК сероводорода в Капотне и соседних районах сообщалось в январе и апреле нынешнего года. По факту январской утечки было открыто уголовное дело.

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17.05.2017
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