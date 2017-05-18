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новость Нацист Дацик попытался сбежать из суда

18.05.2017
Вячеслав Дацик. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Вячеслав Дацик. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Нацист Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан), арестованный по делу о ночном рейде по борделям Петербурга, попытался сбежать из Петроградского райсуда города. Об этом в среду сообщило на своей ВК-странице управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

17 мая в суде прошли очередные слушания о продлении 36-летнему Дацику ареста. Как утверждается, нацист, бывший чемпион мира по боям без правил, "стал вести себя несдержанно и агрессивно" и судья удалил его из зала.

При выходе из зала, говорится в сообщении, Дацик побил одного из полицейских-конвоиров и попытался скрыться. Однако омоновцы, привлеченные на заседание для обеспечения безопасности, сразу же задержали арестованного.

Будет ли против нациста, содержащегося в СИЗО-1 "Кресты", возбуждено новое дело по факту инцидента, не уточняется.

Как передает Фонтанка.Ру, арест Дацика на прошедших слушаниях был продлен на две недели. Между тем в четверг истек год с момента задержания нациста, можно предположить, что его дело ушло в прокуратуру или уже в суд: в ином случае Дацика по инкриминированным ему обвинениям не могли бы удерживать в СИЗО больше года.

В пользу такого предположения говорит и то, что следствие по делу было завершено еще два месяца назад. 30 марта 47news.Ru передавали, что арестованного, у которого ранее была диагностирована шизофрения, начали ознакамливать с материалами дела и он попытался съесть одну из экспертиз.

Дацику вменяются часть 2 статьи 162 УК (разбой с применением оружия в составе группы лиц, действовавшей по предварительному сговору), предусматривающая до 10 лет колонии, и часть 2 статьи 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия), санкция которой составляет до 2 лет. Первое из этих обвинений инкриминировано нацисту за визит в притон на 11-й линии Васильевского острова, 46 - оттуда, как утверждалось, похитили мобильники и кошельки. Вторая статья вменена за появление в мини-отеле на ул. Чапыгина, 4 - там было выбито несколько дверей, а одну из проституток Дацик волок голой по полу.

Рейд по борделям прошел в ночь на 18 мая 2016 года. Отмечалась, что это была не первая подобная акция Дацика. СМИ писали также, что рейд 18 мая он совершил вместе с товарищем, однако информации о привлечении соучастника Дацика к уголовной ответственности, насколько известно, не появлялось.

На 11-й линии Васильевского острова Дацик выломал двери и, угрожая монтировкой, заставил 11 человек - девятерых проституток и их клиентов - раздеться, а затем голыми отвел их в городской ОП-30. В числе клиентов оказался 54-летний гражданин Финляндии, которого обслуживала негритянка.

Между тем в мини-отеле на Чапыгина Дацик получил отпор от охраны, и завязалась потасовка. В итоге и нациста, и сотрудников заведения задержали и доставили в ОП-30. На другой день, 19 мая, нациста отправили в СИЗО.

На женщин с Васильевского острова оформили протоколы по статье 6.11 КоАП (занятие проституцией), предусматривающей штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Клиентов отпустили без составления каких-либо бумаг.

В то же время против держателей борделя на Васильевском по заявлению Дацика завели дело по статье 241 УК (организация занятия проституцией). О ходе этого дела, насколько известно, не сообщалось.

В 2012 году Дацик был осужден к пяти годам общего режима за грабежи салонов сотовой связи. Нациста арестовали еще в 2007-м, однако затем отправили в психбольницу в связи с обнаруженной шизофренией. В 2010 году Дацик сбежал из больницы, прибыл в Норвегию и попросил там политического убежища. Власти страны, однако, отказали нацисту в убежище и в марте 2011-го выдали его в Россию.

17 марта 2016 года, то есть всего за два месяца до ареста по делу о рейде по борделям, Дацик освободился из ИК-31 в Красноярске по отбытии срока. В следующем месяце он выступал в Москве общественным защитником в процессе поэта-юдофоба Николая Боголюбова.

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