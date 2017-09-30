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новость Пенальти в штангу

Сборную России по тяжелой атлетике отстранили от чемпионата мира
30.09.2017
Штангист. Фото: rfwf.ru
Штангист. Фото: rfwf.ru
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Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборную России в полном составе от участия в чемпионате мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в США. Об этом сообщается на официальном сайте IWF.

Федерация тяжелой атлетики России отстранена на год. Такому же наказанию федерации тяжелой атлетики Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

В IWF подчеркивают, что пошли на такой шаг в рамках антидопинговых реформ по защите "чистых" спортсменов. У тяжелоатлетов из всех перечисленных стран было не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпиад в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

27 июля прошлого года IWF сообщила, что четыре российских тяжелоатлета, выступавших на Олимпиаде в Лондоне, уличены в применении допинга. Речь шла о Наталье Заболотной, Светлане Царукаевой, Андрее Деманове и Александре Иванове. Запрещенные препараты были обнаружены в ходе второй волны перепроверки проб участников Олимпиад 2008 и 2012 годы. Двое из уличенных в использовании допинга россиян - Заболотная и Иванов - на играх 2012-го получили серебряные медали.

Спустя два дня IWF отстранила весь состав сборной России от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В ноябре прошлого года российские тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков были лишены медалей Олимпиады в Пекине. В их допинговых пробах нашли стероид туринабол.

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30.09.2017
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