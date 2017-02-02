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новость Дополнительная допинг-проба Поветкина дала положительный результат

02.02.2017
Александр Поветкин. Фото: alexander-povetkin.ru
Александр Поветкин. Фото: alexander-povetkin.ru
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Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Как передает ТАСС, об этом сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

"Проба "Б" вскрыта. Остарин подтвержден", - сказал Карпенко. В свою очередь, руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что остарин обнаружен в "минимальной концентрации".

Допинг-пробы были взяты Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) и вскрывались в лаборатории Лос-Анджелеса. После обнародования результатов теста VADA Рябинский заявил о необходимости провести независимое тестирование.

"Нам пришли результаты анализов из другой лаборатории, которая находится в Лозанне. Они чистые", - сказал он.

В декабре 2016 года Всемирный боксерский совет отозвал разрешение на бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе из-за положительной допинг-пробы Поветкина. Бой между Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном должен был состояться в Екатеринбурге, однако в допинг-пробе россиянина были обнаружены следы употребления остарина. В России он приравнен к анаболическим стероидам и используется для увеличения мышечной массы и сжигания подкожного жира.

В мае 2016 года Поветкин должен был провести бой против тогдашнего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера. Но перед боем россиянин сдал положительную пробу на мельдоний. Бой так и не состоялся, но промоутерам Поветкина удалось доказать, что следы мельдония появились в организме спортсмена до того, как препарат был признан допингом.

Поветкин - двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион мира (2003), олимпийский чемпион (2004) в любительских соревнованиях. Перейдя в профессионалы, в 2011 году завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

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02.02.2017

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