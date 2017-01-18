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новость Осужденные за беспорядки на Евро-2016 российские болельщики депортированы из Франции

18.01.2017
Драка болельщиков в Марселе. Кадр видеозаписи
Драка болельщиков в Марселе. Кадр видеозаписи
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Франция депортировала российских футбольных болельщиков Сергея Горбачева и Алексея Ерунова, сообщает "Дождь". Они были осуждены за беспорядки во время чемпионата Европы и полностью отбыли наказание.

Директор фан-клуба тульского "Арсенала" Горбачев должен был отправиться в Россию еще в декабре. Однако тогда он заявил, что решил остаться в тюрьме до освобождения своего друга, директора по работе с болельщиками московского "Локомотива" Ерунова.

В ходе Евро-2016 российские болельщики устроили в европейских городах беспорядки. В результате 24 фаната были депортированы в Россию. 16 июня трое - Ерунов, Горбачев и фанат московского "Динамо" Николай Морозов - были осуждены французсим судом к двум, полутора и одному году тюрьмы соответственно за участие в драках в Марселе перед матчем Россия - Англия.

В октябре срок заключения Горбачеву сократили до 15 месяцев, а Ерунову - до полутора лет. В декабре Морозова отпустили на свободу и депортировали из Франции.

16 июня вечером у Кельнского собора российские фанаты напали на троих испанцев, двоих мужчин и женщину. Те расклеивали на столбах агитационные материалы антифашистского движения Antifa. Одному из испанцев хулиганы сломали нос.

В июле суд в Германии приговорил нападавших к условным срокам и выслал из страны. Действия российских болельщиков были политически мотивированы, заявил на процессе прокурор. По его словам, речь идет не о футбольной проблематике, а о правом радикализме.

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18.01.2017
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Илья Мильштейн

Испорченный спорт

Илья Мильштейн, 16.06.2016

Министр Лавров учиняет вербальный втык своему парижскому коллеге Жан-Марку Эйро. А на Смоленскую площадь вызывают посла Франции Жана-Мориса Рипера. Им обоим строго указывается на недопустимость попрания Венских конвенций, нарушенных при установлении личностей российских болельщиков в автобусе, который триумфально следовал из Марселя в Лилль.

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