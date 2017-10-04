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Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость Шалил, но остепенился

Председатель экспертного совета ВАК вступился за Мединского
04.10.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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цитата Дословно

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822), немецкий писатель

И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер и бранится, ругается и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга: "Откуда вдруг взялся этот маленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чудищу?" - и так как карапуз все еще продолжает бесноваться, топает ножкой и не умолкая кричит: "Я министр Циннобер! Я министр Циннобер! Зелено-пятнистый тигр с двадцатью пуговицами!" - то все разражаются ужаснейшим смехом.

"Крошка Цахес, по прозванию Циннобер"

Ученая степень министра культуры Владимира Мединского получена с соблюдением формальной процедуры и поэтому не подлежит отмене. Об этом заявил председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии, член-корреспондент РАН Павел Уваров, сообщает РИА "Новости".

"Несмотря на формальный пункт положения о защите, предусматривающий лишение степени за низкое качество работы, как историк - а я занимаюсь историей университетов - я уверен, что степень, полученная при соблюдении формальной процедуры, не подлежит отмене. Это не контракт и не договор. Претензии, и обоснованные, к диссертационному совету, к оппонентам, к ВАК, но не к диссертанту", - отметил Уваров.

По мнению председателя, теми же соображениями руководствовались члены совета, голосовавшие против лишения министра ученой степени. "Хотя и аргументы большинства тоже понятны. Нас ведь спрашивали о качестве диссертации, а не о высоких материях. И отвечать мы могли только по существу диссертации", - сказал Уваров.

В понедельник экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии проголосовал за лишение Мединского степени доктора исторических наук. Окончательное решение по поводу ученой степени министра примет президиум ВАК на заседании 20 октября.

В официальном заключении экспертов ВАК говорится, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. "То, что многие иностранцы в своих сочинениях "были тенденциозны" и писали "под влиянием определенной политической конъюнктуры", известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Владимира Ключевского "Сказания иностранцев о Московском государстве", - говорится в документе. Мединский также заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечают эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. "Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой", - пришли к выводу эксперты ВАК.

Во вторник министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что два диссертационных совета уже приняли положительное решение в отношении работы Мединского и отметили, что в диссертации нет плагиата. "Очень важный момент - это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть", - сказала Васильева. При этом тема плагиата в заключении экспертов вообще не поднималась.

Выводы совета ВАК противоречат решению диссовета Белгородского госуниверситета, в июле подтвердившего степень Мединского. В вузе не нашли формальных нарушений в диссертации Мединского и признали ее научную ценность, однако отметили наличие "некоторых неточностей" и "отдельных элементов идеологической тенденциозности" в работе.

В апреле прошлого года заявление о лишении Мединского ученой степени подали доктор исторических наук Вячеславо Козляков , Константин Ерусалимский и обладатель степени Ph.D. Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

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Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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