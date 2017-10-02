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И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер и бранится, ругается и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга: "Откуда вдруг взялся этот маленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чудищу?" - и так как карапуз все еще продолжает бесноваться, топает ножкой и не умолкая кричит: "Я министр Циннобер! Я министр Циннобер! Зелено-пятнистый тигр с двадцатью пуговицами!" - то все разражаются ужаснейшим смехом.
Экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии проголосовал за лишение министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Об этом написал на своей ФБ-странице участник "Диссернета" Иван Бабицкий.
Теперь вопрос о лишении министра ученой степени должны рассмотреть президиум ВАК и Минобразования. По сведениям источника Интерфакса, президиум комиссии изучит диссертацию министра 20 октября.
Заседание совета состоялось в присутствии Бабицкого и представителей Мединского: докторов исторических наук - главы центра истории войн и геополитики РАН Михаила Мягкова и ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Константина Аверьянова, доктора политических наук публициста Сергея Черняховского.
Выводы совета ВАК противоречат решению диссовета Белгородского госуниверситета, в июле подтвердившего степень Мединского. В вузе не нашли формальных нарушений в диссертации Мединского и признали ее научную ценность, однако отметили наличие "некоторых неточностей" и "отдельных элементов идеологической тенденциозности" в работе.
Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и обладателем степени Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.
Работу чиновника должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Однако 4 октября 2016 года заседание перенесли "в связи с невозможностью присутствия" на нем Мединского. Соответствующие письма в диссовет поступили как от самого чиновника, так и из ВАК. 7 октября комиссия отозвала заявление из УрФУ, сославшись истечение двухмесячного срока рассмотрения документа в диссовете.
25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. 21 января 2017-го Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов.
7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать заявление. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX - начала XX века Сергей Мироненко, голосование проходило со множеством нарушений.
1 марта сообщалось, что Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака МГУ об отказе рассматривать диссертацию Мединского
2 марта стало известно, что диссовет истфака МГУ расформирован.
После этого экспертный совет ВАК по истории предложил рассмотреть диссертацию Мединского в БелГУ. Президиум ВАК это предложение поддержал.
К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.