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Дословно Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822), немецкий писатель И вот, с трудом поднявшись, стоит крошка Циннобер и бранится, ругается и велит немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутителей, покусившихся на священную особу первого министра. Но все спрашивают друг у друга: "Откуда вдруг взялся этот маленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чудищу?" - и так как карапуз все еще продолжает бесноваться, топает ножкой и не умолкая кричит: "Я министр Циннобер! Я министр Циннобер! Зелено-пятнистый тигр с двадцатью пуговицами!" - то все разражаются ужаснейшим смехом. "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер"

Экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии проголосовал за лишение министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Об этом написал на своей ФБ-странице участник "Диссернета" Иван Бабицкий.

Теперь вопрос о лишении министра ученой степени должны рассмотреть президиум ВАК и Минобразования. По сведениям источника Интерфакса, президиум комиссии изучит диссертацию министра 20 октября.

Заседание совета состоялось в присутствии Бабицкого и представителей Мединского: докторов исторических наук - главы центра истории войн и геополитики РАН Михаила Мягкова и ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Константина Аверьянова, доктора политических наук публициста Сергея Черняховского.

Выводы совета ВАК противоречат решению диссовета Белгородского госуниверситета, в июле подтвердившего степень Мединского. В вузе не нашли формальных нарушений в диссертации Мединского и признали ее научную ценность, однако отметили наличие "некоторых неточностей" и "отдельных элементов идеологической тенденциозности" в работе.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и обладателем степени Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу чиновника должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Однако 4 октября 2016 года заседание перенесли "в связи с невозможностью присутствия" на нем Мединского. Соответствующие письма в диссовет поступили как от самого чиновника, так и из ВАК. 7 октября комиссия отозвала заявление из УрФУ, сославшись истечение двухмесячного срока рассмотрения документа в диссовете.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. 21 января 2017-го Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать заявление. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX - начала XX века Сергей Мироненко, голосование проходило со множеством нарушений.

1 марта сообщалось, что Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака МГУ об отказе рассматривать диссертацию Мединского

2 марта стало известно, что диссовет истфака МГУ расформирован.

После этого экспертный совет ВАК по истории предложил рассмотреть диссертацию Мединского в БелГУ. Президиум ВАК это предложение поддержал.