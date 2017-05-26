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Заместителя директора Института проблем передачи информации, члена президиума Высшей аттестационной комиссии Михаила Гельфанда впервые не пустили на заседание гуманитарной секции президиума. Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на самого ученого.

Недавно министр образования Ольга Васильева утвердила изменения в правилах работы ВАК, согласно которым отныне на заседания различных секций президиума допускаются только "профильные" члены комиссии.

"В этот раз у входа стояли два внушительного вида человека, а секретарь президиума сидела не как обычно внутри, а перед входом, и сверяла списки. Меня в них, как и академика Васильева (Виктор Васильев, математик. - Ред.), не оказалось", - рассказал Гельфанд - Кем и по каким критериям теперь составляются эти списки, непонятно". Между тем, по словам ученого, на заседании присутствовала академик Талия Хабриева, не входящая в гуманитарную секцию.

До этого Гельфанд, а также ряд других членов президиума неоднократно участвовали в пересмотре диссертаций, по итогам которых выносились решения о лишении ученых степеней за плагиат. При этом любой член президиума мог присутствовать на заседании любой секции.

3 апреля РБК сообщал, что Министерство образования и науки предложило запретить непрофильным экспертам участвовать в заседаниях президиума Высшей аттестационной комиссии. В первоначальном проекте приказа, размещенного на сайте нормативных актов, было прописано, что в заседаниях президиума участвуют только члены комиссии, профессионально занимающиеся той сферой науки, которой посвящены слушания. Позже формулировка была изменена.

По словам сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина, хотя запрет напрямую не установлен, в новой формулировке все же содержатся ограничения. Схожей позиции придерживаются специалисты Министерства юстиции Станислав Солнцев и Александр Коробкин, которым для проведения антикоррупционной экспертизы была передана последняя версия приказа. Оба они составили отрицательные заключения.

По словам Коробкина, Минобрнауки сможет произвольно выбирать нормы, в соответствии с которыми будет формироваться состав того или иного заседания. При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о "коррупциогенном факторе". Документ не позволит членам комиссии в полной мере реализовать право на открытое и публичное обсуждение решений, принимаемых президиумом, считает Солнцев. По его словам, "ограничение участия членов ВАК в заседании президиума может повлечь излишнюю за​крытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски".