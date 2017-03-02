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Диссовет исторического факультета МГУ, отказавшийся рассматривать диссертацию главы Минкультуры Владимира Мединского, закрыт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ректора Московского университета Виктора Садовничего.

"Этого диссовета нет уже. Он закрыт", - сказал Садовничий. Ректор пояснил, что в настоящее время в соответствии с изменением законодательства на базе МГУ создаются свои университетские диссертационные советы. В связи с этим связана ликвидация диссоветов на базе Высшей аттестационной комиссии.

На сайте ВАК опубликован приказ от 20 февраля о прекращении деятельности диссовета истфака МГУ за подписью замминистра образования и науки Григория Трубникова.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать диссертацию Мединского. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX - начала XX века профессор Сергей Мироненко, голосование проходило с многочисленными нарушениями. В повестке дня не было упоминания работы министра. Декан истфака Иван Тучков сообщил, что ВАК по ошибке направила диссертацию Мединского на другой факультет, но ректорат все же переслал часть документов на истфак для ознакомления. При этом самой диссертации среди документов не было.

Декан и глава совета предложили проголосовать за подготовленный ими проект резолюции c отказом от "дальнейшего рассмотрения" материалов. Часть членов диссовета потребовала добиться от ВАК текста самой диссертации и проведения ее оценки по всем правилам. "Но общий настрой был такой - давайте сделаем все, чтобы нам не пришлось обсуждать диссертацию министра, - сказал Мироненко. - Некоторые члены совета прямо говорили: "Зачем нам копаться в этом дерьме, давайте поскорее проголосуем, и все закончится". В итоге 12 человек поддержали позицию декана, шесть высказались против и один воздержался.

Участник "Диссернета" Иван Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака. Глава комиссии Владимир Филиппов сообщил, что материалы поступили в Минобрнауки и в настоящее время решение анализируют юристы.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте "Диссернета". В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. "Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные - буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена", - сказал министр.

Работу министра должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета. Однако 4 октября совет перенес заседание. В диссовет поступили письма с соответствующей просьбой "в связи с невозможностью присутствия" на нем Мединского от самого министра и от Высшей аттестационной комиссии. 7 октября ВАК отозвала из УрФУ заявление о лишении Мединского степени, так как "истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете".

28 октября 24 академика и членкора РАН поддержали требование лишить Мединского ученой степени. По словам авторов обращения, решение вопроса о диссертации министра "должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо". "Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России", - отмечается в письме.

"Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир. Патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности. Недопустимой является также замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов, к тому же изрекаемой публично. Особенно возмутительно, когда такая брань звучит из уст министра культуры", - говорилось в документе.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ.

21 января Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов. "Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии", - сказал Мединский.