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Денис Рощин - ведущий научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения в структуре Минздрава, являвшийся одним из соавторов меморандума РАН "О лженаучности гомеопатии", - уволен с работы. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на самого Рощина.

Об увольнении, рассказал собеседник телеканала, ему сообщили днем во вторник, позвонив из отдела кадров НИИ. Причиной такой меры было названо именно участие медика в подготовке меморандума РАН. Рощин - единственный сотрудник НИИ из числа соавторов документа.

Между тем в соответствующем приказе, который подписан председателем ученого совета НИИ, вице-президентом РАН и бывшим главой Минздрава Владимиром Стародубовым, говорится, что Рощин увольняется по собственному желанию.

Ранее во вторник, комментируя "Интерфаксу-России" меморандум РАН, Стародубов заявил: "Я не сторонник гомеопатии, но и не сторонник радикального решения по гомеопатии".

Меморандум, подготовленный комиссией по борьбе со лженаукой при президиуме РАН, был опубликован в понедельник. Авторы призвали Минздрав изъять гомеопатические средства из государственных больниц, а также ввести для них спецмаркировку и отдельную выкладку в аптеках.