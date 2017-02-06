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новость Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой

06.02.2017
Гомеопатическая аптека. Фото: gomeopat66.ru
Гомеопатическая аптека. Фото: gomeopat66.ru
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Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии", призвав Минздрав изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, а также ввести для них спецмаркировку и отдельную выкладку в аптеках. Документ опубликован на сайте комиссии.

По мнению авторов меморандума, принципы гомеопатии и объяснения механизмов ее действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительных подтверждений ее эффективности нет. "Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные", - говорится в документе.

Комиссия рекомендует Минздраву вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных лечебных учреждениях и не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи и протоколы лечения.

В инструкции к препаратам следует включать сведения об отсутствии доказанной клинической эффективности, а для препаратов, которые фактически не содержат действующих веществ, указывать только вспомогательные компоненты, отметили академики.

Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатические препараты совместно с лекарственными и перейти к их продаже за отдельным прилавком.

Комиссия РАН рекомендует медикам информировать пациентов о лженаучности гомеопатии, избегать сотрудничества с распространяющими ее организациями, а также отказаться "от неэтичной практики назначения гомеопатических препаратов для достижения эффекта плацебо".

Как отмечает "Коммерсант", до этого в России уже пытались оспаривать выводы о бесполезности гомеопатии. В 2016 году НП "Национальный совет по гомеопатии" подал в Арбитражный суд Москвы иск к издательству "Вокруг света", требуя признать порочащими сведения о неэффективности их препаратов, опубликованные в журнальной статье. В исковом заявлении указывалось, что "гомеопатические лекарства пользуются широким спросом у населения", а их эффективность доказана "многочисленными клиническими исследованиями". Истцу в иске было отказано полностью.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
06.02.2017

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