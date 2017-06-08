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Строительство в Москве двухсот новых храмов не решит проблему нехватки мест для всех верующих столицы. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил с главами дипломатических миссий стран Латинской Америки, сообщает Интерфакс.

"Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет", - сказал патриарх. По его словам, в рамках "программы-200" в столице уже открыли 40 храмов.

Программа строительства в Москве храмов "шаговой доступности" стартовала в 2009 году. В январе 2010 года финансово-хозяйственное управление РПЦ учредило Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, который принимает пожертвования на строительство.

В ряде случаев строительство новых храмов вызвало протесты местных жителей. Наиболее известна история с защитой парка Торфянка на севере столицы. Решение о постройке было принято незаконно. Осенью 2015 года градостроительно-земельная комиссия Москвы признала это и решение отменила, потребовав демонтировать стройплощадку в парке. Однако этого сделано не было.

Нападения православных боевиков на экозащитников начались еще летом 2015 года. Осенью столкновения прекратились, однако после Нового года конфликт вновь обострился. В ночь на 13 февраля 2016 года боевики движения "Сорока сороков" попытались начать самовольную постройку церкви, однако полиция попытку пресекла.

В ночь на 3 марта 2016 года лагерь активистов, ведущих круглосуточное дежурство в парке, был снесен под прикрытием полиции. Силовики выгнали экозащитников из палатки и оттеснили, тогда как неизвестные люди, приехавшие на "Газели" погрузили палатку и вещи активистов к себе в машину, а позже увезли. Как выяснилось, эта "Газель" принадлежит управе Лосиноостровского района.

В итоге мэрия предложила под строительство храма новое место в районе железнодорожной станции Лосиноостровская.