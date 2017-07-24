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новость Журналист уволился из РБК из-за материала о секретной тюрьме ФСБ

24.07.2017
Илья Рождественский. Кадо видео с сайта echo.msk.ru
Илья Рождественский. Кадо видео с сайта echo.msk.ru
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Журналист РБК Илья Рождественский уволился из-за отказа редакции публиковать материал о пытках в секретной тюрьме ФСБ. В итоге текст вышел в издании Republic. Об этом Рождественский написал на своей ФБ-странице.

"Как оказалось, все варианты материала, а их было шесть штук объемом от 12 до 20 с небольшим тысяч знаков, - это "неформат" и "попытка оправдать подозреваемых в терроризме". "Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?" - цитирует Рождественский комментарий редактора к фрагменту материала.

По словам Рождественского, редакция согласилась опубликовать материал только в формате новостной заметки до шести тысяч знаков.

Сейчас журналист находится в отпуске, а после 4 августа покинет РБК.

В материале Рождественского, вышедшем в понедельник, приводятся рассказы братьев Аброра и Акрама Азимовых, фигурантов дела о теракте в петербургском метро. Они утверждают, что к ним применяли пытки током и имитацию утопления. О пытках в секретной тюрьме ФСБ рассказали еще шестеро осужденных по террористическим делам.

7 июля стало известно, что телеканал РБК-ТВ покидают руководители и ведущие журналисты: управляющий директор Эльмар Муртазаев, генеральный продюсер Александр Богомолов, директор по продукту Игорь Садреев, глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель.

16 июня Григорий Березкин, основатель группы ЕСН, в которую входит издательский дом "Комсомольская правда" и газета Metro, завершил сделку по покупке медиахолдинга. Бизнесмен приобрел у Прохорова 65 процентов акций РБК и долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не раскрывалась. Также не уточнялось, как был урегулирован вопрос с долгом РБК группе ОНЭКСИМ Прохорова, составлявшим более 200 миллионов долларов.

В мае 2016 года в РБК сменилось руководство. Медиахолдинг покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, а также главреды газеты РБК Максим Солюс и информационного агентства РБК Роман Баданин. Отставки связывали с недовольством Кремля редакционной политикой холдинга. Особенно болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове.

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24.07.2017
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