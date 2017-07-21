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Демьяна Кудрявцева, семье которого принадлежат газета "Ведомости" и другие медиаактивы, лишили российского гражданства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой.

Решение о лишении Кудрявцева гражданства было принято 2 февраля. Российский паспорт Кудрявцев сдал 16 марта, свидетельствуют данные акта об изъятии добровольно сданного паспорта. Сейчас Кудрявцев, имеющий гражданство Израиля, находится на территории России на основании действий режима безвизового въезда, согласно которому можно находиться в стране 90 дней в течение полугода. По информации источника, близкого к бизнесмену, этот срок у Кудрявцева заканчиваются в ближайшее время и он будет вынужден покинуть Россию.

Право лишить Кудрявцева гражданства появилось у МВД еще в конце 2016 года. Главк по вопросам миграции (бывшая Федеральная миграционная служба) выиграл в Мосгорсуде дело о признании ложными сведений, предоставленных Кудрявцевым семь лет назад для получения гражданства. В декабре Верховный суд подтвердил это решение.

Кудрявцев заявлял, что ложных данных не давал. В его анкете действительно не были указаны некоторые данные, признал он. О чем идет речь, он не уточнил, "потому что это не имеет значения". Однако их отсутствие не имеет никакого отношения к праву иметь российское гражданство, подчеркнул Кудрявцев.

Кудрявцев отмечал, что ​сроки начала его преследования со стороны миграционного управления совпадают с его участием в сделке по приобретению газеты "Ведомости", и это "вызывает подозрения". Семья Демьяна Кудрявцева стала владельцем "Ведомостей", The Moscow Times и еще нескольких изданий в конце 2015 года.

В ноябре 2016 года по решению Останкинского райсуда Москвы с сайта "Ведомостей" была удалена статья Рината Сагдиева о новом доме главы "Роснефти" Игоря Сечина на Рублевке. Решение было принято по иску Сечина, обвинившего издание в нарушении неприкосновенности частной жизни.

13 марта стало известно, что бизнесмен Михаил Фридман подал в Останкинский райсуд Москвы иск о защите чести и достоинства к издателю газеты "Ведомости" Глебу Прозорову и журналисту Ивану Васильеву. Поводом для иска стала опубликованная 27 февраля 2016 года статья Васильева "Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии". В редакции признали ошибку, допущенную при подготовке статьи.

В понедельник Сагдиев подал в полицию заявление в связи с поступившими ему SMS-сообщениями с угрозами. Журналист считает, что ему угрожали из-за вышедшей в понедельник статье о вертолетах "Роснефти". В публикации говорилось, что госкомпания тратит на вертолетные перевозки до 10 миллиардов рублей в год и в нынешнем году по этому показателю может выйти на первое место среди нефтяных компаний мира.