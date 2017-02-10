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Роскомнадзор требует от "Эха Москвы" не исключить иностранное владение, а лишь внести технические исправления в учредительные документы. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, сообщает Интерфакс.

"У нас нет никаких претензий к "Эху Москвы" по поводу их иностранного владения. У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер", - сказал Ампелонский.

В пятницу СМИ сообщили, что Роскомнадзор потребовал от радиостанции исключить иностранное владение компанией. "Мы действительно направили информационное письмо в адрес редакции "Эха Москвы" с требованием привести структуру компании в соответствие с действующим законодательством, в том числе - что касается иностранного капитала", - приводил Интерфакс слова Ампелонского. "Мы находимся в плотном взаимодействии с генеральным директором, главным редактором и юристами "Эха Москвы", и у нас есть полная уверенность, что все нарушения будут радиостанцией устранены в срок", - отметил Ампелонский. Он подчеркнул, что никаких предупреждений радиостанции не выносилось.

Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов подтвердил информацию о требованиях РКН. "Мы получили от Роскомнадзора письмо, в котором они фактически просят убрать из структуры радиостанции иностранное владение", - сказал Венедиктов. По его словам еще в конце 2015 года "Эхо" направило документы в Роскомнадзор, в которых уведомило о снижении до 19,9 процента доли иностранного владения.

"Целый год у нас все было в порядке, однако теперь нас фактически просят свести эту долю до нуля", - подчеркнул Венедиктов.

Он заявил, что радиостанция согласится с требованиями регулятора и выполнит их так скоро, как только позволит законодательство иностранного государства, которое также вовлечено в данную ситуацию. "Но мы попросим у Роскомнадзора отсрочки, так как за 10 дней сделать выполнить их требования просто невозможно", - пояснил Венедиктов.

Главред "Эха" назвал "новой трактовкой закона" требования Роскомнадзора. "Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20 процентов, - сказал Венедиктов. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации".

В конце января прошлого года Венедиктов заявлял, что структура собственности "Эха" была приведена в соответствие с новым законом. У компании осталось три совладельца: "Газпром-медиа", владеющий 60 процентами акций, американская компания EM Holding, чья доля снижена с 34 до 19,92 процента, и ЗАО "Эхо Москвы холдинговая компания" - дочерняя структура EM Holding.

В октябре 2014 года Владимир Путин подписал закон об ограничении в 20 процентов максимально возможной доли иностранных акционеров в капитале российских СМИ. Кроме ограничения доли иностранных акционеров в СМИ, в законе устанавливается, что иностранные граждане, лица без гражданства и граждане России, имеющие гражданство другой страны, не вправе выступать учредителями СМИ.

Закон предусматривал переходный период до января 2017 года, позволяющий российским СМИ с иностранным участием привести состав учредителей в соответствие с принятыми новшествами.