О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Television/m.263654.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/Television/m.263654.html
Также: Телевидение, Ксенофобия, Религия, Россия, Украина, Война, Госдума, Президент, СМИ, Общество, Политика, Европа, Парламент, Мир | Персоны: Вячеслав Володин, Владислав Сурков, Игорь Гиркин (Стрелков), Дмитрий Медведев

новость СМИ: Телеканалу "Царьград-ТВ" грозит закрытие

30.08.2017
Константин Малофеев. Фото Би-Би-Си
Константин Малофеев. Фото Би-Би-Си
Реклама

Черносотенному телеканалу "Царьград-ТВ" грозит закрытие. Об этом во вторник сообщило Ура.Ру со ссылкой на источники в окружении основателя канала - миллиардера Константина Малофеева.

Как утверждается, Малофеев рассчитывал, что "Царьград-ТВ" за короткое время станет "альтернативой Первого канала для сетевого посткрымского большинства", однако эти ожидания не оправдались - высших чиновников проект не заинтересовал.

Одним из последних интерес к "Царьграду-ТВ", по словам одного из собеседников агентства, проявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Но говорят, что в итоге команда Володина посоветовала ему не делать ставку на этот проект в связи с возможными репутационными рисками", - заметил источник.

По некоторым сведениям, канал рассчитывал на содействие Владислава Суркова, помощника Владимира Путина. Однако чиновника насторожило то, что "Царьград-ТВ" освещает события в ДНР и ЛНР "в чересчур воинственном ключе", а также активно поддерживает бывшего командира донецких террористов Игоря Гиркина, который критиковал Суркова.

Некий собеседник Ура.Ру, близкий к Кремлю, отметил, что направленность телеканала отпугивает чиновников. "Такие медиапродукты были востребованы скорее в 2011-2015 годах, - пояснил он. - Но сейчас другой период: "Ночные волки" и "Антимайдан" больше не получают президентских грантов. Сделана ставка на общественный консенсус и нормализацию повестки".

Сейчас, по данным Ура.Ру, Малофеев добивается встречи с первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым. Эта встреча может определить будущее "Царьграда-ТВ".

Сами сотрудники телеканала рассказали, что в мае прошло почти 50-процентное сокращение штата, а осенью ожидается новая волна сокращений. Администрация поясняет такие меры планами уйти из эфира в интернет для снижения издержек.

Летом работникам задерживали зарплату на срок до 20 дней. Один из бывших сотрудников, уволившийся, как он объяснил, из-за регулярных задержек зарплаты, пожаловался: "Нас заставляли по 16 часов впахивать по выходным без каких-либо компенсаций. Отношение как к холопам".

При этом зарплаты на "Царьграде-ТВ" остаются выше средних по рынку. Авторы текстов получают 50-60 тысяч рублей в месяц, редактора - около 80 тысяч.

Однако гендиректор "Царьграда-ТВ" Елена Шаройкина информацию о возможном закрытии телеканала опровергла. По ее словам, задолженность по зарплате сейчас отсутствует, а штат не только не сокращается, но пополняется. "С сентября начинается новый сезон, а это значит - новые проекты и другие обновления", - заверила она.

Сам Малофеев в среду так прокомментировал РБК публикацию Ура.Ру: "Не дождетесь!"

Малофеев, известный как "православный олигарх", известен как один из финансистов российской агрессии против Украины. В наблюдательный совет одной из фирм миллиардера входит Гиркин.

"Царьград-ТВ" был презентован в сентябре 2014 года. Запустить телеканал предполагалось летом следующего года, однако полномасштабное вещание в кабельных и спутниковых сетях он начал лишь в январе 2016-го.

Одним из самых резонансных продуктов "Царьграда-ТВ" стал рейтинг "Топ-100 русофобов - 2016", в который наряду с руководителями украинского государства и российскими оппозиционерами и интеллектуалами был включен также ряд министров правительства Дмитрия Медведева. Также скандал вызвало опубликованное на ФБ-странице телеканала видео с предложением оплатить представителям ЛГБТ-сообщества билет в один из России.

Оставить комментарий Обсудить
30.08.2017
статья Статьи по теме
Николай Митрохин. Фото из личного архива

Выдвижение "За жизнь"

Николай Митрохин, 12.09.2016

Церковно-политическая позиция, которой придерживается семья Кузнецовых, тоже достаточно четкая. Они примыкают к внутрицерковному "Движению "За жизнь" (сейчас действующему под названием "Ассоциация организаций по защите семьи"), которое занимается не только борьбой с абортами, но и продвижением радикально антизападных и монархических идей.
новость Новости по теме
02.06.2017 Черногория запретила въезд Кадырову, Рогозину и еще 147 россиянам и украинцам →
04.03.2017 Поклонская: В Крыму замироточил бюст Николая II →
13.02.2017 Прилепин стал заместителем командира батальона боевиков в ДНР →
23.06.2016 В Симферополе установлен памятник Екатерине II →
12.02.2015 У "православного предпринимателя" Малофеева прошел обыск →
30.07.2014 В санкционный список ЕС попали Аркадий Ротенберг, Ковальчук и Шамалов →
20.05.2014 Лига безопасного интернета составила базу образов детской порнографии →
17.12.2012 "Православного предпринимателя" Малофеева уличили в подкупе избирателей →
Фото и Видео
25966
Play own
Пелевина на митинге дальнобойщиков
22494
Play own
За ваш и наш ТВ2
20999
Play own
"Марш правды"
18054
Play own
"Россия, вставай!": Майдан в поддержку "Дождя"
Реклама
Выбор читателей
новость Новое дело Балуха
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
новость Стрельба напротив Госдумы
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
статья Шакал, Серебренников и ФСБ
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость ФСИН: юбилей пересыльных тюрем
Этап в Сибирь. Фрагмент рисунка Джеймса Уильяма Бьюэла
статья Народ против Серебренникова
РЕКЛАМА
в блоге Чекист в театре
383
новость Фонд дочери Путина предупредили
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
новость Уфа: мастера пыток взорвали
Раненый Сергей Кожевников у своей машины. Кадр видео Proufu.Ru
новость Кубань: стрелявший в гаишников задержан
Никита Медведев. Источник: kuban.kp.ru
статья Смерть за нелюбовь к Путину
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Модный серп и молот
383
новость К делу "Седьмой студии" подключили ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
новость Ракета КНДР над Японией
Запуск ракеты Hwasong-12. Фото ЦТАК
новость Три дня на блокировку анонимайзеров
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
в блоге Блудница из полиции
383
статья Дурак до Киева доведет
Виталий Портников
в блоге Злой Запад и добрая Россия
383
новость Новая должность Шредера
Герхард Шредер. Фото christoph-straesser.de
новость Алексашенко: В Россию пока не вернусь
Сергей Алексашенко. Фото: hse.ru
новость Феоктистова отправляют на пенсию
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru