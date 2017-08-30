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Черносотенному телеканалу "Царьград-ТВ" грозит закрытие. Об этом во вторник сообщило Ура.Ру со ссылкой на источники в окружении основателя канала - миллиардера Константина Малофеева.

Как утверждается, Малофеев рассчитывал, что "Царьград-ТВ" за короткое время станет "альтернативой Первого канала для сетевого посткрымского большинства", однако эти ожидания не оправдались - высших чиновников проект не заинтересовал.

Одним из последних интерес к "Царьграду-ТВ", по словам одного из собеседников агентства, проявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Но говорят, что в итоге команда Володина посоветовала ему не делать ставку на этот проект в связи с возможными репутационными рисками", - заметил источник.

По некоторым сведениям, канал рассчитывал на содействие Владислава Суркова, помощника Владимира Путина. Однако чиновника насторожило то, что "Царьград-ТВ" освещает события в ДНР и ЛНР "в чересчур воинственном ключе", а также активно поддерживает бывшего командира донецких террористов Игоря Гиркина, который критиковал Суркова.

Некий собеседник Ура.Ру, близкий к Кремлю, отметил, что направленность телеканала отпугивает чиновников. "Такие медиапродукты были востребованы скорее в 2011-2015 годах, - пояснил он. - Но сейчас другой период: "Ночные волки" и "Антимайдан" больше не получают президентских грантов. Сделана ставка на общественный консенсус и нормализацию повестки".

Сейчас, по данным Ура.Ру, Малофеев добивается встречи с первым замглавы администрации президента Алексеем Громовым. Эта встреча может определить будущее "Царьграда-ТВ".

Сами сотрудники телеканала рассказали, что в мае прошло почти 50-процентное сокращение штата, а осенью ожидается новая волна сокращений. Администрация поясняет такие меры планами уйти из эфира в интернет для снижения издержек.

Летом работникам задерживали зарплату на срок до 20 дней. Один из бывших сотрудников, уволившийся, как он объяснил, из-за регулярных задержек зарплаты, пожаловался: "Нас заставляли по 16 часов впахивать по выходным без каких-либо компенсаций. Отношение как к холопам".

При этом зарплаты на "Царьграде-ТВ" остаются выше средних по рынку. Авторы текстов получают 50-60 тысяч рублей в месяц, редактора - около 80 тысяч.

Однако гендиректор "Царьграда-ТВ" Елена Шаройкина информацию о возможном закрытии телеканала опровергла. По ее словам, задолженность по зарплате сейчас отсутствует, а штат не только не сокращается, но пополняется. "С сентября начинается новый сезон, а это значит - новые проекты и другие обновления", - заверила она.

Сам Малофеев в среду так прокомментировал РБК публикацию Ура.Ру: "Не дождетесь!"

Малофеев, известный как "православный олигарх", известен как один из финансистов российской агрессии против Украины. В наблюдательный совет одной из фирм миллиардера входит Гиркин.

"Царьград-ТВ" был презентован в сентябре 2014 года. Запустить телеканал предполагалось летом следующего года, однако полномасштабное вещание в кабельных и спутниковых сетях он начал лишь в январе 2016-го.

Одним из самых резонансных продуктов "Царьграда-ТВ" стал рейтинг "Топ-100 русофобов - 2016", в который наряду с руководителями украинского государства и российскими оппозиционерами и интеллектуалами был включен также ряд министров правительства Дмитрия Медведева. Также скандал вызвало опубликованное на ФБ-странице телеканала видео с предложением оплатить представителям ЛГБТ-сообщества билет в один из России.