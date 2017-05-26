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Фонд борьбы с коррупцией удалил с канала Алексея Навального в YouTube видеоролик "Друг Путина, которому принадлежит ВСЕ телевидение" о миллиардере Юрии Ковальчуке. Об этом сообщает автор ролика, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"К сожалению, в мой последний ролик о том, что все крупные СМИ в России принадлежат другу Путина Ковальчуку вкрались фактические ошибки. То есть по сути все верно - СМИ действительно принадлежат Ковальчуку, но часть информации о структуре владения является устаревшей. Так как нам важно сохранять высокий стандарт корректности информации, я приняла решение ролик удалить. Тема эта крайне интересная, я ее не брошу и сделаю еще видео об этом. Приношу свои извинения и большое спасибо всем, кто указал на ошибки", - написала Ярмыш.

На ошибки в ролике обратила внимание журналист "Ведомостей" Ксения Болецкая. Она перечислила семь утверждений, которые либо основаны на устаревших данных, либо не соответствуют действительности.

Опубликованный в четверг ролик успел набрать более миллиона просмотров. В нем говорилось, что Ковальчуку, председателю совета директоров банка "Россия" и другу Владимира Путина, принадлежит почти весь отечественный медиабизнес.

По данным ФБК, в 2006 году Ковальчук купил компанию "Лидер", управляющую через "Газфонд" пенсионными накоплениями сотрудников "Газпрома". Самому "Газфонду" принадлежит контрольный пакет Газпромбанка, а последнему - крупнейший отечественный медиахолдинг "Газпром-медиа". Отмечалось, через эти активы бизнесмен может влиять на телеканалы НТВ, "НТВ Плюс", ТНТ, ТВ3, 2×2, "Пятница!" и кабельную сеть "Триколор ТВ". Кроме того, Ковальчуку подконтрольны радиостанции "Эхо Москвы", "Детское радио", Comedy Radio, "Сити FM", Relax FM, "АвтоРадио", Energy, "Романтика", "Юмор FM" и издательский дом "Семь дней".

Ковальчук, а также другие близкие к Путину миллиардеры Геннадий Тимченко и братья Ротенберги были включены в санкционные списки Вашингтона одними из первых - 20 марта 2014 года, через несколько дней после аннексии Крыма Москвой. Санкции предполагают запрет олигархам на въезд в США и заморозку их активов в этой стране. Автоматически под санкции подпали и принадлежащие им банки.

23 мая 2014 года Путин заявил, что люди, в отношении которых введены санкции Запада, не имеют никакого отношения к ситуации на Украине. Как подчеркнул президент, санкции коснулись его личных друзей. "Выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла", - сказал Путин о Ротенбергах и Тимченко. Президент после введения американских санкций против Ковальчука демонстративно открыл зарплатный счет в банке "Россия".