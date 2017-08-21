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Роскомнадзор оштрафует СМИ, которые опубликовали запись рэп-батла между Oxxxymiron и Гнойным (Слава КПСС). Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор привлечет к административной ответственности средства массовой информации, разместившие в своих материалах видеозапись популярного рэп-батла, содержащую нецензурную брань", - говорится в сообщении. Протоколы об административном правонарушении будут составлены в отношении РИА "Новости", "Московского комсомольца", телеканала "Дождь", Republic Magazine, журнала Maxim, "Аргументов и фактов".

Еще в 26 СМИ, разместившим в своих материалах гиперссылки на видео, расположенное на стороннем видеохостинге, будут направлены профилактические письма.

"Если вы передвигаетесь на автомобиле с превышением скорости, будьте готовы к тому, что вас зафиксируют камеры видеонаблюдения, и вам придется заплатить штраф. Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену. В данном случае - 50 тысяч рублей административного штрафа", - заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Видеозапись батла между Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) и Гнойным (настоящее имя - Вячеслав Машнов) была опубликована 14 августа. По итогам голосования судей победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Видео получило большую популярность на YouTube, а сама схватка породила множество комментариев в социальных сетях и мемов.

В апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон о запрете мата в СМИ. За использование нецензурной брани предусмотрены административные штрафы с конфискацией "предмета правонарушения".

17 августа В Роскомнадзоре заявили, что 2015 года количество публикаций и сюжетов СМИ, содержащих мат, уменьшилось почти впятеро. Если в 2015-м цензурное ведомство вынесло редакциям 47 предупреждений за мат, то в 2016-м - уже 34, а в нынешнем году - всего лишь 10.

Такую динамику в РКН объяснили "активной профилактической работой" ведомства. "Роскомнадзор регулярно проводит встречи с представителями медиасообщества, на которых разъясняются нормы законодательства с целью предупреждения нарушений в сфере СМИ", - заявили чиновники.

При этом не понятно, с данными за какие периоды 2015 и 2016 годов сравнивались показатели нынешнего года. Если статистика приведена за 2015 и 2016 годы целиком, говорить о пятикратном снижении было несколько преждевременно.