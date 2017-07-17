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Минюст внес в список экстремистских материалов роман еврейского писателя XIX века Маркуса Лемана "Насильно крещенные", а также статью современного израильского филолога Зои Копельман "Святость Земли Израиля". Тексты включены в перечень 14 июля под номерами соответственно 4176 и 4177.

Основанием стало решение, вынесенное 22 марта судьей Центрального райсуда Сочи Юрия Курина по иску районного прокурора Алексея Козачека. Как говорилось в обращении прокурора, криминалистическая лаборатория краевого УФСБ усмотрела в романе Лемана "информацию, направленную на возбуждение ненависти к христианству (в частности, к католицизму), на возбуждение религиозной ненависти и вражды по отношению к христианам, а также на пропаганду превосходства и исключительности иудаизма над христианством", а в статье Копельман - "информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды по отношению к народам нееврейской национальности, а также на пропаганду исключительности и превосходства еврейского народа над остальными народами".

Ортодоксальный раввин Маркус (Меир) Леман (1831-1890), живший в Германии, - автор множества романов о жизни евреев. Часть его книг переведена на русский язык. Перевод "Насильно крещенных" был опубликован в 2001-м московским издательством "Изографус". Статья Копельман "Святость Земли Израиля" появилась в том же 2001 году в 35-м номере московского журнала "Отцы и дети"; она также доступна в интернете. Эта статья представляет собой трактовку еврейских религиозных текстов и высказываний иудейских клириков о территории Израиля и ее роли в истории евреев.

Как следует из текста судебного решения, роман Лемана и номер "Отцов и детей" были изъяты оперативниками сочинского отдела ФСБ при обыске в некоем здании. Адрес помещения из опубликованного текста изъят. Можно предположить, что обыск проводился у главного раввина Сочи Ари Эделькопфа, который в начале нынешнего года был незаконно выдворен из России вместе со своей семьей.

В карточке дела на сайте суда в качестве заинтересованных лиц значатся лишь краевой главк Минюста и управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу - представителей еврейской общины к рассмотрению дела не привлекли. Этим и можно объяснить то, что апелляционная жалоба на решение не подавалась.

Начальник департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин резко раскритиковал на своей ФБ-странице включение книги Лемана (но не статьи Копельман) в список экстремистских материалов. "Это абсолютная насмешка над всем законом об экстремизме. Назвать книгу, выдержавшую десятки переизданий даже в Германии XIX века, книгу о дискриминации по религиозному принципу евреев в средневековой Европе экстремистской - это значит осмеять саму идею "борьбы с экстремизмом", - написал Горин.