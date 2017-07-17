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новость Журналист "Ведомостей" Сагдиев обратился в полицию из-за угроз в свой адрес

17.07.2017
SMS с угрозами Ринату Сагдиеву. Скриншот с ФБ-страницы журналиста
SMS с угрозами Ринату Сагдиеву. Скриншот с ФБ-страницы журналиста
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Журналист "Ведомостей" Ринат Сагдиев подал в полицию заявление в связи с поступившими ему SMS-сообщениями с угрозами. Об этом он написал на своей ФБ-странице, приведя также скриншоты сообщений.

Неизвестный рекомендует Сагдиеву "отказаться гавно копать". В противном случае, угрожает он, главреду "Ведомостей" Илье Булавинову "из других мест прилетит", а с самим журналистом "обойдутся примитивней". У Сагдиева, говорится в сообщениях, "может вообще пропасть возможность заниматься трудовой деятельностью". Неизвестный не исключает, что журналист может на своей машине "в кювет слететь".

Как передает Rambler News, Владимир Румянцев - начальник юридического отдела фирмы "Бизнес ньюс медиа", которая издает "Ведомости", заявил, что редакция расценивает полученные журналистом сообщения как "реальные угрозы". "Cудя по тексту SMS, за журналистом, возможно, следили", - заметил юрист.

Румянцев затруднился предположить, с чем именно связаны угрозы Сагдиеву. Сам журналист считает, что ему угрожали из-за вышедшей в понедельник статье о вертолетах "Роснефти". В публикации говорилось, что госкомпания тратит на вертолетные перевозки до 10 миллиардов рублей в год и в нынешнем году по этому показателю может выйти на первое место среди нефтяных компаний мира.

Сагдиев - автор статьи о новом доме главы "Роснефти" Игоря Сечина на Рублевке, которая в ноябре 2016 года была удалена с сайта газеты по решению Останкинского райсуда Москвы. Решение было принято по иску Сечина, обвинившего издание в нарушении неприкосновенности частной жизни.

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17.07.2017
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