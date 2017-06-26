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Также: Свобода слова, СМИ, Интернет, Телевидение, Право, Экономика, Общество | Персоны: Игорь Сечин, Михаил Леонтьев

новость "Роснефть" и РБК заключили мировое соглашение

26.06.2017
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
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"Роснефть" и РБК заключили мировое соглашение по иску нефтяной компании о публикации статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном одновременно на сайтах медиахолдинга и госкомпании.

Руководство РБК, а также авторы статьи и подготовленного на ее основе телесюжета заявили, что признают факты, которые изложены в публикации, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию "Роснефти". Они принесли извинения госкомпании и лично ее главному исполнительному директору Игорю Сечину.

"После заключения мирового соглашения стороны имеют все основания рассчитывать, что отношения между РБК - лидером медиарынка в сегменте деловой прессы - и "Роснефтью" - крупнейшей российской компанией - будут строиться на основе уважения принципов свободы слова, профессиональной корректности и компетентности и деловой этики", - отмечается в заявлении.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил заключение мирового соглашения тем, что у РБК сменились собственник, а также руководство редакции. "У нас нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому (статье и телесюжету. - Ред.) никакого отношения", - заметил он.

16 июня владелец РБК Михаил Прохоров продал медиахолдинг Григорию Березкину - основателю группы ЕСН, в которую входят в частности издательский дом "Комсомольская правда" и газета Metro.

Как ранее в понедельник передавала Republic, именно Березкин договаривался с менеджментом "Роснефти" о заключении мирового соглашения.

Статью о "Роснефти" издание поместило на своем сайте 11 апреля 2016 года. На телеканале РБК вышла телепередача на основе этой публикации. В статье утверждалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP получит блокирующий пакет корпорации в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. Также в публикации сообщалось со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP.

В "Роснефти" заявили, что сотрудничество с BP носит долгосрочный характер, а опубликованная информация ложная. Пресс-секретарь корпорации Михаил Леонтьев заявлял тогда, что вся статья - это "выдумка журналистов".

"Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к РБК на сумму почти 3 миллиардов 179 миллионов рублей. В решении, вынесенном 12 декабря 2016 года, сковые требования были удовлетворены частично - суд уменьшил размер выплаты почти в 8 тысяч раз, до 390 тысяч рублей. Кроме того, с авторов статьи - Тимофея Дзядко, Максима Товкайло и Людмилы Подобедовой, - а также с ведущего телеканала РБК Константина Бочкарева было взыскано по 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, РБК обязали удалить статью с сайта, а также в 10-дневный срок опубликовать опровержение сведений, изложенных в статье, и сообщить об опровержении в эфире своего телеканала.

Однако 1 марта нынешнего года 9-й арбитражный апелляционный суд отменил взыскание, оставив решение в силе лишь в части удаления статьи и публикации опровержения.

Однако РБК вопреки букве решения удалять публикацию не стал. Вместо этого он вымарал из статьи заголовок, лид и половину второго абзаца, которые и вызвали претензии "Роснефти". При этом изъятые фрагменты были полностью процитированы в опровержении, текст которого помещен на той же странице. По состоянию на 19:20 понедельника публикация в таком виде остается на сайте.

5 мая стало известно о подаче "Роснефтью" кассационной жалобы на решение по иску и вынесенное апелляционное определение. В госкомпании заявили, что вынесенные решения порождают "вседозволенность и безнаказанность СМИ", а сам РБК и его журналисты "глумятся" над принятым судебным актом.

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26.06.2017
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