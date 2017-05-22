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Защита видеоблогера Руслана Соколовского подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Соколовского Алексея Бушмакова.
В Свердловском облсуде сообщили, что жалоба поступила в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга в понедельник.
11 мая судья Верх-Исетского райсуда Екатерина Шопоняк признала Соколовского виновным и приговорила к трем с половиной годам условного срока. При этом прокурор Екатерина Калинина на прениях требовала для блогера трех с половиной лет реального срока. Соколовский неоднократно отказывался признавать вину, в последнем слове он заявил, что "не понимает, как его можно обвинять в национализме" и сказал, что "не изменил мнение о религии.
Видеоблогера обвиняли по десяти эпизодам. Девять из них - публикация видесюжетов на личном youtube-канале. Все они квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: "пакет Яровой", вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока). Еще по одному ему вменяли часть 2 этой же статьи (до трех лет), однако прокурор в прениях от этой части отказалась.
По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии. Блогера обвиняют в использовании "шпионский" ручки с видеокамерой, найденной у него при обыске. Соколовский заявил, что эта ручка ему не принадлежит, а кроме того, "шпионской" она не является, поскольку оснащена индикатором работы.
Ролик "Ловим покемонов в церкви" был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Через несколько дней после публикации сюжета Екатеринбургская епархия РПЦ подала в прокуратуру донос. УМВД по Свердловской области направило ролик на исследование. Между тем информагентство обратилось с доносом по поводу публикацию видео "Идеальный православный брак?".
Помимо ролика "Ловим покемонов в церкви" сюжеты, фигурирующие в деле, следующие. Часть 1 статьи 148, часть 1 статьи 282 Соколовскому вменили за видео "В космос летал, чеченцев не видел" (14.07.2015), "Письма ненависти: верующие" (01.12.2015), "Суицид мусульман на ЕГЭ" (24.05.2016), "Патриарх Кирилл, ты п..." (31.05.2016), "Идеальный православный брак?" (18.08.2016), "Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?" (19.08.2016). По одной лишь части 1 статьи 282 квалифицирована публикация роликов "Письма ненависти: феминистки" (01.02.2016) и "Вступил в секту" (03.03.2016).
В видео "Суицид мусульман на ЕГЭ" Соколовский с одобрением отзывается об омоновской облаве на мусульман и последующей их высылке из России.
2 сентября 2016 года Соколовский был задержан, Кировский райсуд арестовал его на два месяца. Несколькими днями позже апелляционная инстанция согласилась перевести политзека под домашний арест. 28 октября Соколовского повторно арестовали под предлогом нарушения условий домашнего ареста. 13 февраля стало известно, что Соколовский вновь переведен под домашний арест. Два месяца спустя СКР объявил об отправке дела в суд.
Битву в интернете Соколовский выиграл. Общее сочувствие (поддержку ему выразил даже главный редактор неочерносотенного "Спутника и погрома"), кампания с указаниями на очевидную нелепость дела, ходатайства российских и зарубежных организаций и частных лиц... Возник вопрос - как власти выйти из этой ситуации, сохранив лицо и обеспечив себе небольшой профит.
Чудо объяснялось тем, что надзирающие за процессом высшие органы вслед за Русланом Соколовским склонились к мысли, что он идиот, а не экстремист. Более того. Посадив юношу "за ловлю покемонов" (а это словосочетание намертво привязалось к процессу), они как раз и предстали бы и экстремистами, и идиотами.
Судилище над Соколовским окончательно делает центральным вопросом противостояния клерикальному мракобесию защиту права на атеизм. Права в корне противоречить всем религиозным принципам. Права на критику религии как таковой - как отсталой и реакционной формы общественного сознания. Права говорить, что бога нет.
На процессе видеоблогера Руслана Соколовского вслед за оскорбленными верующими выступают свидетели защиты. Бывшая советская политзаключенная Елена Санникова объяснила суду, какие чувства вызывает у истинного христианина ролик Соколовского о ловле покемонов в храме. Блогеру грозит реальный срок по статьям о возбуждении ненависти и оскорблении чувств. ВИДЕО.
В Екатеринбурге всю неделю шел суд над видеоблогером Русланом Соколовским. Свидетели описывали свои страдания из-за ролика о ловле покемонов в храме. Помимо оскорбленных православных в суде выступили мусульманин и профессиональный стукач. Судебное шоу не уступает процессу Pussy Riot. Лучшие фрагменты - в нашем видео.
Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.