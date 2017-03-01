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Также: Свобода слова, СМИ, Интернет, Телевидение, Право, Экономика, Общество | Персоны: Игорь Сечин

новость Взыскание с РБК 390 тысяч рублей в пользу "Роснефти" отменено

01.03.2017
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
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9-й арбитражный апелляционный суд отменил взыскание с редакции и четырех журналистов РБК 390 тысяч рублей по иску "Роснефти" за публикацию статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". Об этом сообщается на сайте издания.

В то же время суд подтвердил решение первой инстанции, признавшей статью порочащей деловую репутацию "Роснефти". Теперь публикация должна быть удалена с сайта издания; кроме того, на редакцию возложена обязанность в 10-дневный срок опубликовать опровержение сведений, изложенных в статье, а также сообщить об опровержении в эфире телеканала РБК.

Адвокат Евгений Резник, представлявший интересы издания, не исключил, что после получения мотивировочной части апелляционного постановления обжалует решение дальше. "Мы по-прежнему руководствуемся мнением экспертов-лингвистов, которые не нашли порочащих формулировок и сведений в распространенных медиахолдингом материалах, - пояснил юрист. - Однако вступившее в силу судебное решение будет исполнено в соответствии с буквой закона".​

Решение по иску "Роснефти" вынес 12 декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы. Исковые требования были удовлетворены частично - корпорация настаивала на взыскании с РБК почти 3 миллиардов 179 миллионов рублей. Однако суд уменьшил размер выплаты почти в 8 тысяч раз.

При этом с авторов статьи Тимофея Дзядко, Максима Товкайло и Людмилы Подобедовой, а также ведущего телеканала Константина Бочкарева было решено взыскать по 4,5 тысячи рублей. Были ли в отменены в апелляции эти взыскания, РБК не поясняет.

Статью о "Роснефти" издание поместило на своем сайте 11 апреля 2016 года. На телеканале РБК вышла телепередача на основе этой публикации. В статье утверждалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP получит блокирующий пакет корпорации в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. Также в публикации сообщалось со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP.

В "Роснефти" заявили, что сотрудничество с BP носит долгосрочный характер, а опубликованная информация ложная. Пресс-секретарь корпорации Михаил Леонтьев заявлял тогда, что вся статья - это "выдумка журналистов".

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01.03.2017

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