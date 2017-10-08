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Также: Право, Чечня, Регионы, Война, Общество, Россия, Политика

новость Чечня: по делу об участии в "никак не проявившем себя" отряде дали восемь лет

08.10.2017
Шалинский горсуд Чечни. Фото: shalinsky.chn.sudrf.ru
Шалинский горсуд Чечни. Фото: shalinsky.chn.sudrf.ru
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Судья Шалинского горсуда Чечни Адам Хумигов приговорил жителя района Магомеда Дудаева к восьми годам строгого режима по делу об участии в отряде вооруженного подполья. О приговоре, вынесенном еще 4 октября, в пятницу сообщил "Кавказский узел" со ссылкой на не названного по имени чиновника регионального главка СКР.

В качестве дополнительного наказания осужденному назначен год ограничения свободы после выхода из колонии.

Дудаев был объявлен виновным по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании). Он получил минимальный срок, предусмотренный этой нормой; максимальный составляет 15 лет.

Согласно фабуле дела, в прошлом году Дудаев вступил в отряд под командованием некоего уроженца своего района. Несколько месяцев назад его задержали.

При этом, заметил, собеседник "Кавказского узла", за весь 2016 год ни весь отряд, ни лично Дудаев "практически никак себя не проявили".

Предварительные слушания по делу прошли в июле; разбирательство по существу, продолжавшееся с 10 августа, заняло около десятка заседаний. Такая длительность процесса позволяет предположить, что вину подсудимый не признал.

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08.10.2017
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