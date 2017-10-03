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новость Лучше посох и сумма

Активисту Лиханову присудили компенсацию за незаконное помещение в психбольницу
03.10.2017
Николай Лиханов в психбольнице. Фото: zab.ru
Николай Лиханов в психбольнице. Фото: zab.ru
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Забайкальский краевой суд взыскал с регионального Минфина 20 тысяч рублей в пользу читинского активиста Николая Лиханова за незаконную госпитализацию в психбольницу. Об этом сообщает "Забмедиа".

Лиханова отправили на лечение по доносу сотрудников краевой администрации. Активист настаивал на выплате ему 800 тысяч рублей. Ответчиками по иску выступали Минфин в лице управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю и региональный департамент госимущества и земельных отношений, а третьей стороной - краевая психбольница им. В. Х. Кандинского.

Лиханову 44 года, в прошлом он был тренером по боксу в детском спортивном клубе "Спартак". В 2010 году помещение клуба передали МВД, а сам "Спартак" закрылся. После этого Лиханов вместе со своим братом Анатолием занялся общественной деятельностью. Братья, в частности, проводили акции против отмены прямых выборов мэра Читы. Также они расследовали работу двух энергетических предприятий - Межрегиональной распределительной сетевой компании Сибири и Территориальной генерирующей компании № 14, - который через суды взыскивали с краевых властей миллиарды рублей долгов и упущенной выгоды. Лиханов, по образованию бухгалтер и аудитор, по итогам проведенной проверки не исключил, что долги региона перед энергетиками были фиктивными.

Активист неоднократно подавал различные жалобы в краевую администрацию. 17 февраля 2017 года начальница отдела администрации региона по работе с обращениями граждан Марина Кудрявцева подала на Лиханова донос в полицию. Утром 20 февраля активист был задержан в своей квартире полицейскими автоматчиками в масках и доставлен в краевую психбольницу. На другой день силовикам поступило еще девять чиновничьих доносов на Лиханова, идентичных доносу Кудрявцевой. 22 февраля судья Черновского райсуда Читы Ирина Куклина на выездном заседании в психбольнице постановила подвергнуть активиста принудительному лечению.

Решение основывалось на результатах обследования Лиханова в психбольнице. Медики заявили, будто он "может представлять опасность для себя и окружающих".

14 марта Забайкальский крайсуд, рассмотрев апелляцию активиста, отменил решение Куклиной, указав, что психиатры не представили доказательств, подтверждающих необходимость принудительной госпитализации. Лиханов был освобожден. В психбольнице он провел 23 дня.

24 июля судья Центрального райсуда Читы Ирина Филиппов отказала Лиханову во взыскании в его пользу компенсации за незаконное помещение в психбольницу. На слушаниях по своему иску активист потребовал у медиков, входивших в экспертную комиссию, ответить, почему после его задержания в нарушение статьи 5 закона о психиатрической помощи к нему не пригласили адвоката и почему ему запретили пригласить независимого эксперта для работы в комиссии. Вразумительного ответа на это медики не дали.

Прокурор согласился с доводом Лиханова о незаконности госпитализации. В то же время он отметил, что выплата компенсаций в подобных случаях российским законодательством не предусмотрена, и на этом основании попросил отказать в иске.Судья Филиппова заняла сторону прокурора.

Юрист "Агоры" Роман Сукачев, представлявший интересы активиста, заметил что нормы, прямо предусматривающей компенсации за незаконное помещение в психбольницу, в законе действительно нет. Однако, продолжил он, статья 151 Гражданского кодекса (компенсация морального вреда) предусматривает возмещение ущерба при нарушении личных неимущественных прав гражданина. Сукачев также подчеркнул, что разбирательство по иску Лиханова - первый в стране процесс подобного рода. "К сожалению, в целом по России практика такова, что, несмотря на незаконное помещение в психиатрическую больницу, считается, что это не стоит компенсации", - заметил он. Юрист заверил, что обжалует решение судьи Филипповой.

Кроме того, Сукачев намерен обратиться в Конституционный суд с заявлением об устранении пробела в законодательстве. "Это должны быть поправки к Гражданскому и Гражданско-процессуальному кодексам, - пояснил юрист. - У нас ведь даже в Уголовном кодексе есть право на реабилитацию". Психиатрические больницы должны нести ответственность за свои действия, подчеркнул он.

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03.10.2017
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