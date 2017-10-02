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новость Дело о людоедстве на Кубани: знакомый Бакшеева арестован на 15 суток

02.10.2017
Управление СКР по Краснодарскому краю. Фото: "Яндекс.Карты"
Управление СКР по Краснодарскому краю. Фото: "Яндекс.Карты"
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Лучший друг краснодарца Дмитрия Бакшеева, в сентябре отправленного в СИЗО по делу о людоедстве, арестован на 15 суток по административному делу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна.

В действительности, однако, пояснил юрист агентству, друга Бакшеева тоже хотят привлечь по уголовному делу.

Накануне Аванесян описал ситуацию на своей ФБ-странице. Он пояснил, что вошел в дело как представитель друга Бакшеева, а также одной из свидетельниц, которую "чуть не съели". Имен своих доверителей юрист не раскрыл.

Административный арест друга Бакшеева по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) Аванесян назвал "незаконной прелюдией к аресту на два месяца". "При отсутствии улик фабрикуют материал по административке и получают фору в 15 дней и изоляцию клиента", - пояснил адвокат в комментариях. Эта изоляция, добавил юрист, используется для давления на его клиента. "К нему каждый день ходят то опера, то следаки, - заметил Аванесян. - Играют бездарно в спектакле "Хороший, плохой полицейский".

"Как сказал один знакомый следователь: "19.3 - это наше все!" - заключил адвокат.

В 2014-2015 годах Аванесян защищал политзаключенную Дарью Полюдову. Кроме того, он представлял интересы разных активистов в разбирательствах по административным делах. Так, юрист был представителем гражданского активиста Виктора Чирикова, когда на того в прошлом году сфабриковали протокол об участии в акции в "день чекиста".

О деле 35-летнего строителя Бакшеева и его 42-летней жены - медсестры Натальи Бакшеевой - стало известно неделю назад. В СМИ сообщалось, что с 1999 года супруги убили и съели около 30 человек, причем отдельные фрагменты тел мариновали и хранили в холодильнике. Заявлялось, что несколько банок и пакетов с замороженными кусками мяса и лоскутами кожи, обнаруженных в холодильнике при обыске, - это человеческие останки.

Однако пока что Бакшеевым вменяется один эпизод убийства (часть 1 статьи 105 УК; от 6 до 15 лет колонии). Согласно фабуле дела, 8 сентября на пустыре недалеко от своего дома супруги познакомились с некоей женщиной и сели вместе распивать спиртное. В результате конфликта, возникшего далее, Бакшеев убил случайную знакомую, а тело расчленил, причем отдельные фрагменты оставил на месте, а другие забрал с собой.

С некоторыми фрагментами тела, заявляет СКР, он сфотографировался на собственный мобильник. СМИ писали, что на фото Бакшеев прикладывал останки к своему рту, как будто бы ел их, а затем канцелярским ножом отрезал от кисти покойной несколько пальцев и фотографировался, засунув их себе в нос.

Супруги жили в общежитии на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова; именно в этом училище и работала Наталья Бакшеева. Сообщалось, что оперативники проверяют, имели ли Бакшеевы доступ к столовой заведения и приготовлению пищи.

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02.10.2017
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