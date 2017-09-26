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новость Акция 12 июня: 17-летний Мякшин не признал вину в нападении на полицейского

26.09.2017
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media
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17-летний активист "Молодежного Яблока" Дмитрий Мякшин на слушаниях по существу своего дела, открывшихся в Дзержинском райсуде Петербурга, отказался признать вину в нападении на инспектора патрульно-постовой службы Центрального района города Вячеслава Пугачева во время антикоррупционной акции 12 июня. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Мякшину инкриминирована часть 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, 12 июня на Марсовом поле подросток напал на Пугачева и намеренно выбил ему зуб ударом кулака. Между тем с акции прекрасно видно, что полицейский сам схватил Мяшкина сзади, после чего, падая на гранитную плиту, ударился челюстью о голову демонстранта.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Процесс ведет судья Лариса Бражникова. Предварительные слушания по делу прошли 12 сентября. Интересы подсудимого представляет адвокат Виктор Вартанов.

Помимо свидетелей на слушаниях в понедельник был допрошен "потерпевший" Пугачев. Он заявил, что часть показаний на следствии давал после просмотра видеозаписи с акции, поскольку на месте событий при падении из-за удара, приписываемого Мякшину, "потерял память на секунду - знаете, так бывает во время драки".

После удара, продолжил Пугачев, у него пошла кровь, однако другие силовики не обратили на это внимания, так как были заняты задержанием Мякшина. Сам "потерпевший" пошел к автобусу патрульной службы, где рассказал о случившемся. Между тем, добавил Пугачев, Мякшин, как выяснилось позже, сбежал из автобуса с задержанными, выпрыгнув в окно.

Следующее заседание по делу назначено на 18 октября, начало в 15 часов. Ожидается, что будут продолжены допросы свидетелей.

По уголовному делу Мякшин был задержан оперативниками ЦПЭ через несколько дней после акции; по некоторым данным, когда отправился сдавать ЕГЭ. На допросе молодой человек отказался от дачи показаний. Информации о ходе следствия в СМИ не поступало, поскольку и у Мякшина, и у адвоката Вартанова взяли подписки о неразглашении.

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26.09.2017
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