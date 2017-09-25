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новость Активистов Левого блока арестовывают за акцию в Барвихе

25.09.2017
Задержанные активисты Левого блока в Барвихе. Фото: antimaidan.ru
Задержанные активисты Левого блока в Барвихе. Фото: antimaidan.ru
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Судья Одинцовского горсуда Подмосковья Сергей Савинов арестовал шестерых из восьми активистов Левого блока, задержанных в субботу при попытке провести акцию прямого действия в коттеджном поселке Барвиха на Рублевке. Об этом сообщает "Открытая Россия".

Данил Алферьев, бывший фигурант двух дел об экстремизме, арестован на 14 суток, Татьяна Кременчугская - на 12 суток, Таслима Рамазанова - на 10 суток, Алия Зиганшина и Анна Зайцева - на 4 суток, Владимир Журавлев - на 3 суток. Протоколы, оформленные на Алексея Кобаидзе и активиста по имени Сергей, фамилию которого ОВД-Инфо не приводит, по состоянию на 23:30 мск рассмотрены еще не были.

На всех восьмерых были сфабрикованы протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). На ФБ-странице Левого блока утверждалось, что протоколы были составлены также по статье 20.2 кодекса (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Если эта информация и верна, то Савинов в понедельник дела по статье 20.2 не рассматривал.

Защищает всех активистов адвокат Максим Пашков.

Слушания начались после 15 часов. Предельно допустимый срок задержания без санкции суда - 48 часов - истек у активистов уже в 15:20. Несмотря на это, освобождены из-под конвоя привлекаемые не были.

В 18 часов приставы удалили из зала группу поддержки, сославшись на то, что суд якобы закрывается. Однако Савинов продолжил разбирательства за закрытыми дверями, в присутствии лишь адвоката Пашкова.

Задержания в субботу производили ФСО, ЦПЭ, Росгвардия, а также чоповцы; активистов укладывали на асфальт и били ногами. Провести задуманную акцию оппозиционеры не успели. В чем именно она должна была состоять, Левый блок не уточняет. "Антимайдан", опубликовавший фотографии задержания, утверждал, что активисты намеревались перекрыть баннером Рублево-Успенское шоссе и зажечь файеры.

Всего были задержаны девять человек, но одного - Глеба Ионова, - поскольку он несовершеннолетний, перевели из ОП "Барвихинский" в московский спецприемник для несовершеннолетних. Оттуда его должны забрать родители или законные представители. Остальных до суда распределили по разным отделам полиции.

Акция в Барвихе планировалась одновременно с маршем "Антикапитализм-2017", в котором Левый блок принял участие наряду с Левым фронтом и "Другой Россией", несмотря на то что, в отличие от ЛФ и ДР, не разделяет имперских взглядов и выступает против агрессии против Украины. Двое активистов Левого блока - Василий Кузьмин и Виталий Воробьев - еще до начала марша были задержаны по указаниям оперативников ЦПЭ.

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25.09.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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