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Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Фонда поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект") о защите деловой репутации к иск к Фонду борьбы с коррупцией и его основателю Алексею Навальному. Об этом сообщает юрист ФБК Иван Жданов.

Суд обязал ответчиков в десятидневный срок опровергнуть сведения о том, что бизнесмен Алишер Усманов дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведева через благотворительный фонд путем пожертвования особняка с участком на Рублевке, что "Соцгорпроект" участвовал в преступной схеме, что некоммерческая организация не занимается реальной благотворительной деятельностью. Фрагменты фильма-расследования "Он вам не Димон" с этими утверждениями суд обязал удалить.

"Делать этого мы, пожалуй, не будем", - прокомментировал решение суда Навальный.

"Суд снял все ключевые вопросы с моей стороны", - отметил Жданов. При этом в суде представители фонда отрицали, что компания Усманова USM Holdings передала "Соцгоспроекту" земельный участок возмездно. Это противоречит сделанным ранее заявлениям бизнесмена. Представители также отказались отвечать на вопросы, как используется усадьба в Знаменском, и в чем конкретно состоит благотворительная деятельность фонда.

"Рано или поздно мы добьемся в суде ответов на эти вопросы непосредственно от Дмитрия Медведева, когда он будет уже в другом качестве", - написал Жданов.

В фильме "Он вам не Димон" упоминались фонды "Дар" и "Соцгоспроект", возглавляемые однокурсниками премьера Ильей Елисеевым и Алексеем Четвертковым. В частности отмечалось, что фонду "Соцгоспроект" компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Миллиардер уверял, что передача участка "Соцгоспроекту" была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивал, что бизнесмен лжет. Как пояснял политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и между приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

31 мая судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск Усманова. Судья обязала ответчиков в течение 10 дней удалить все "порочащие" Усманова публикации, в том числе фильм "Он вам не Димон". Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование о коррупции Медведева, хотя Усманову там посвящена только одна глава.

Решение Васиной юристы ФБК обжаловали в Мосгорсуде. 11 августа аапелляция была частично удовлетворена. Мосгорсуд обязал ответчиков обязаны удалить лишь фрагменты фильма-расследования, а не видео целиком. "Независимо от решения суда, полностью или частично фильм удаляться не будет", - сказал Жданов. По словам юриста, решение Мосгорсуда будет обжаловано в президиуме этой инстанции и в Верховном суде.