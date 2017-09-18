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новость В Коми закрыто дело подростков, забросавших яйцами церковь

18.09.2017
Церковь Николая Чудотворца в пгт Войвож. Фото: kaliningradgid.ru
Церковь Николая Чудотворца в пгт Войвож. Фото: kaliningradgid.ru
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Мировая судья Таежного участка Сосногорска, Коми, Анастасия Иванюк прекратила дело 14-летнего молодого человека и 16-летней девушки, забросавших яйцами церковь. Об этом сообщает "Интерфакс-Религия".

Молодым людям вменялась часть 2 статьи 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц), предусматривающая до трех лет колонии. Подростки находились под подписками о невыезде.

Дело прекращено в связи с примирением сторон, то есть по нереабилитирующему основанию.

Как можно предположить, суд состоялся еще почти три месяца назад. На сайте Таежного участка есть информация только об одном деле по части 2 статьи 214, которое было закрыто 27 июня как раз в связи с примирением сторон. В деле две фигуранта - А. Байран и А. Носов.

Инцидент, ставший поводом к преследованию подростков, произошел вечером на Пасху, 16 апреля, в пгт Войвож в черте Сосногорска. Как утверждала полиция, молодые люди, прогуливаясь вечером по улице, от безделья забросали яйцами единственную в поселке церковь Николая Чудотворца. При этом, заявляли силовики, яйцами разбило несколько оконных стекол.

Сообщалось, что сторож церкви позвонил священнослужителю, а уже тот явился, задержал подростков и вызвал полицию.

Отмечалось, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних молодые люди не состоят.

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18.09.2017
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