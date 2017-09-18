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Также: Право, Религия, Культура, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Максим Резник

новость Приватизацию церковной недвижимости предлагают сделать платной

18.09.2017
Акция "Музей - городу" в Исаакиевском соборе. Фото: @merr1k
Акция "Музей - городу" в Исаакиевском соборе. Фото: @merr1k
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Депутат заксобрания Петербурга от Партии роста Максим Резник подготовил законопроект, предполагающий передачу исторической недвижимости в собственность религиозным организациям не безвозмездно, а согласно общим правилам приватизации объектов культурного наследия. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сейчас централизованные организации, получившие памятники религиозного назначения в безвозмездное пользование, имеют право оформлять их в собственность, если речь не идет об объектах ЮНЕСКО и постройках, которые указом президента объявлены особо ценными. При этом новому собственнику государство продолжает выделять субсидии на содержание постройки.

Между тем Резник предлагает распространить на подобные ситуации правила, принятые для светских памятников. Они предполагают приватизацию на возмездной основе и обременение нового владельца обязательствами обслуживать объект и обеспечивать его сохранность. Религиозные памятники в плохом состоянии, по замыслу Резника, должны продаваться по сниженной цене, тогда как восстановленные за счет бюджета - по рыночной стоимости. После приватизации выделение государственных субсидий на содержание здания прекращается.

Предлагаемый порядок, утверждает Резник, "обеспечит доверие между налогоплательщиками и церковными институтами" и сократит бюджетные расходы.

Юридическое управление заксобрания одобрило законопроект, указав, что он не противоречит действующим законам и не способствует коррупции. Между тем начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) назвала инициативу Резника неуместной и противоречащей международным обязательствам России относительно реституции собственности религиозных организаций.

В заксобрании Петербурга Резник возглавляет комиссию по культуре. В начале нынешнего года он активно боролся против передачи клирикам Исаакиевского собора.

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18.09.2017
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