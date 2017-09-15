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Также: Право, Болотное дело, Общество | Персоны: Илья Яшин

новость Просто он умеет ждать

СКР вернул Яшину деньги, изъятые в 2012 году при обыске по Болотному делу
15.09.2017
Илья Яшин. Фото с личной ФБ-страницы
Илья Яшин. Фото с личной ФБ-страницы
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СКР вернул политику Илье Яшину 12,4 тысячи долларов, изъятых у него в июне 2012 года при обыске по Болотному делу. Об этом сообщает сам Яшин.

В течение пяти лет Яшин пытался доказать в судах противозаконность изъятия его сбережений. "За все годы СКР так и не смог предъявить мне обвинений, но деньги возвращать категорически не хотел, - написал Яшин. - Судья пожимал плечами: ну ничего страшного, если следователям нужны ваши деньги, пусть побудут у них".

"Очередной суд мы выиграли. В мае этого года судья сказала, что не отдавать человеку деньги пять лет без обвинений - это даже для нашей системы перебор. Обязала вернуть всю сумму в течение месяца. Тем не менее Следственный Комитет решение суда игнорировал, и три месяца не делал ничего. Мы начали готовиться к новому процессу, чтобы обжаловать бездействие следователей. И вот сегодня деньги неожиданно упали на счет, - отметил Яшин. - Ну и забавно, что вернули деньги сразу после выигранных выборов. Может быть, слишком буквально восприняли мою шутку про то, что в городе новый шериф?".

11 июня 2012 года, накануне Марша миллионов, у оппозиционных лидеров, в том числе Алексея Навального, Сергея Удальцова, Бориса Немцова, прошли обыски по "Болотному делу". Квартира Яшина была вскрыта и обыскана в его отсутствие. "Замок выбили кувалдой, ворвался ОМОН, следователи и кинолог с собакой, - писал Яшин. - Результат налета на квартиру: пропал компьютер, деньги, документы". У политика изъяли 450 тысяч рублей.

В феврале 2013 года официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что его ведомство намерено выяснить, откуда Яшин получил эти деньги. До этого Следственный комитет обвинил грузинского политика Гиви Таргамадзе в финансировании "массовых беспорядков" на Болотной площади 6 мая 2012 года.

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15.09.2017
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