О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263981.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263981.html
Также: Право, Регионы, Свобода слова, Интернет, Экология, Запрещенка, Общество, Россия, СМИ | Персоны: Валерий Бриних, Александр Попков

новость Статью эколога Бриниха "Молчание ягнят" исключают из списка экстремистских материалов

13.09.2017
Валерий Бриних. Фото: 8772.ru
Валерий Бриних. Фото: 8772.ru
Реклама

Майкопский горсуд Адыгеи постановил исключить статью "Молчание ягнят", написанную директором Института региональных биологических исследований Валерия Бриниха, из списка экстремистских материалов. Об этом "Граням" сообщил адвокат Александр Попков, который совместно с коллегой по "Агоре" Андреем Сабининым представляет интересы эколога.

Решение было вынесено по представлению прокуратуры Адыгеи, поданному после прекращения дела Бриниха об экстремизме. Поскольку дело прекратили, а статья продолжала оставаться в списке, "получалась уникальная и странная ситуация", заметил Попков.

При этом решение о включении "Молчания ягнят" в список вынес 17 декабря 2014 года тот же Майкопский горсуд по представлению той же региональной прокуратуры. 20 марта 2015-го Верховный суд Адыгеи оставил это решение в силе. Суды утверждали, будто Бриних оскорбил адыгов, обвинив их в трусости.

Статья "Молчание ягнят", опубликованная в сентябре 2014 года на сайте "За Краснодар!", рассказывала об экологических проблемах, которые повлекла деятельность крупного свиноводческого комплекса "Киево-Жураки АПК" в Теучежском районе Адыгеи. Учредителем компании является сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев.

В публикации есть такие строки: "А кто или что принуждает адыгейцев дышать навозным духом, купаться в отравленных нечистотами прудах? Да ничто, кроме трусости и отсутствия чувства собственного достоинства!"

Против Бриниха открыли дело по части 1 статьи 282 УК (оскорбление национального достоинства). Следствие вел старший следователь по особо важным делам адыгейского главка СКР майор юстиции Константин Кустов. Как отмечал адвокат Попков, фонологической экспертизе в ходе следствия были подвергнуты данные прослушки телефона Бриниха, которую ФСБ проводила еще за несколько месяцев до публикации "Молчания ягнят".

Слушания по существу дела продолжались с перерывами полтора года. Разбирательство вел судья Майкопского горсуда Виталий Галаган. На одном из первых заседаний процесса один из допрошенных свидетелей-адыгов опроверг обвинение в адрес подсудимого. "Никакой розни из-за статьи эколога не возникло - наоборот, Бриних помог адыгам бороться за экологию", - заявил он. Позже другой адыг, Мугдин Гучетль, отказался от подписанных его именем показаний против ученого, которые содержались в материалах дела. Он пояснил, что "Молчания ягнят" не читал, в Адыгейске, где, согласно протоколу, состоялся допрос, не бывал уже около пяти лет, показаний следователю не давал и протокола допроса не подписывал.

В июле 2016-го процесс был прерван почти на год для проведения повторной экспертизы. Однако 10 мая нынешнего года на первом заседании после перерыва прокурор заявил, что из-за процессуальных нарушений заключение исследования является недопустимым доказательством. 16 мая судья Галаган вновь прервал процесс.

27 июля к материалам дела приобщили заключение новой экспертизы, проведенной Институтом криминалистики ФСБ. Это исследование не усмотрело в статье Бриниха признаков экстремизма.

После этого на слушаниях 7 августа прокурор заявил об отказе от обвинения и ходатайствовал о закрытии дела. Судья Галаган ходатайство удовлетворил. Бриниху он разъяснил право на реабилитацию.

Оставить комментарий Обсудить
13.09.2017
новость Новости по теме
07.08.2017 Адыгея: дело эколога Бриниха об экстремизме прекращено →
24.03.2016 Свидетель обвинения по делу Бриниха отказался от своих показаний →
09.02.2016 Суд отказался допросить гособвинителя по делу эколога Бриниха →
26.01.2016 Судья отказался вернуть дело эколога Бриниха в прокуратуру →
23.12.2015 Дело адыгейского эколога Бриниха направляется в суд →
17.11.2015 Экологу Бриниху предъявлено новое обвинение в экстремизме →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Обида за "собаку Путина"
Собака-Путин. Популярное в начале 2010-х фото
новость Мединский о "Матильде"
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Задержан замглавы ФСИН
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
новость Трампу предлагали сближение
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
в блоге Классификация насилия
383
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
новость Заблаговременный арест
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость "Телефонный терроризм" в Москве
Пожарная машина у ТЦ "Метрополис". Фото из Инстаграма @dar1yaa
в блоге Электорат из соломы
383
в блоге Выдвижение вождя
383
новость Сенат требует отчета от соцсетей
Ричард Бёрр. Фото: burr.senate.gov
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
новость Спортсмены избежали наказания
Допинг-контроль. Фото: wada-ama.org
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Киносеть отказалась от "Матильды"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Крым: на свободу со вторым инсультом
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
новость "Пропагандист ИГ" с вещевого рынка
УФСБ по Самарской области. Фото: skyscrapercity.com
в блоге Учитель астрономии
383