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Майкопский горсуд Адыгеи постановил исключить статью "Молчание ягнят", написанную директором Института региональных биологических исследований Валерия Бриниха, из списка экстремистских материалов. Об этом "Граням" сообщил адвокат Александр Попков, который совместно с коллегой по "Агоре" Андреем Сабининым представляет интересы эколога.

Решение было вынесено по представлению прокуратуры Адыгеи, поданному после прекращения дела Бриниха об экстремизме. Поскольку дело прекратили, а статья продолжала оставаться в списке, "получалась уникальная и странная ситуация", заметил Попков.

При этом решение о включении "Молчания ягнят" в список вынес 17 декабря 2014 года тот же Майкопский горсуд по представлению той же региональной прокуратуры. 20 марта 2015-го Верховный суд Адыгеи оставил это решение в силе. Суды утверждали, будто Бриних оскорбил адыгов, обвинив их в трусости.

Статья "Молчание ягнят", опубликованная в сентябре 2014 года на сайте "За Краснодар!", рассказывала об экологических проблемах, которые повлекла деятельность крупного свиноводческого комплекса "Киево-Жураки АПК" в Теучежском районе Адыгеи. Учредителем компании является сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев.

В публикации есть такие строки: "А кто или что принуждает адыгейцев дышать навозным духом, купаться в отравленных нечистотами прудах? Да ничто, кроме трусости и отсутствия чувства собственного достоинства!"

Против Бриниха открыли дело по части 1 статьи 282 УК (оскорбление национального достоинства). Следствие вел старший следователь по особо важным делам адыгейского главка СКР майор юстиции Константин Кустов. Как отмечал адвокат Попков, фонологической экспертизе в ходе следствия были подвергнуты данные прослушки телефона Бриниха, которую ФСБ проводила еще за несколько месяцев до публикации "Молчания ягнят".

Слушания по существу дела продолжались с перерывами полтора года. Разбирательство вел судья Майкопского горсуда Виталий Галаган. На одном из первых заседаний процесса один из допрошенных свидетелей-адыгов опроверг обвинение в адрес подсудимого. "Никакой розни из-за статьи эколога не возникло - наоборот, Бриних помог адыгам бороться за экологию", - заявил он. Позже другой адыг, Мугдин Гучетль, отказался от подписанных его именем показаний против ученого, которые содержались в материалах дела. Он пояснил, что "Молчания ягнят" не читал, в Адыгейске, где, согласно протоколу, состоялся допрос, не бывал уже около пяти лет, показаний следователю не давал и протокола допроса не подписывал.

В июле 2016-го процесс был прерван почти на год для проведения повторной экспертизы. Однако 10 мая нынешнего года на первом заседании после перерыва прокурор заявил, что из-за процессуальных нарушений заключение исследования является недопустимым доказательством. 16 мая судья Галаган вновь прервал процесс.

27 июля к материалам дела приобщили заключение новой экспертизы, проведенной Институтом криминалистики ФСБ. Это исследование не усмотрело в статье Бриниха признаков экстремизма.

После этого на слушаниях 7 августа прокурор заявил об отказе от обвинения и ходатайствовал о закрытии дела. Судья Галаган ходатайство удовлетворил. Бриниху он разъяснил право на реабилитацию.