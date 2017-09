Реклама

В прениях сторон по делу об экстремизме, возбужденному против Алексея Миронова, волонтера штаба Алексея Навального из чувашского города Новочебоксарска, прокурор Михайлов запросил для подсудимого два с половиной года колонии-поселения. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на Юрия Иванова, адвоката активиста.

Процесс продолжается с 4 сентября в Новочебоксарском горсуде. Пока по делу прошло четыре заседания. Ведет разбирательство судья Наталия Балясина.

Слушания ведутся в закрытом режиме; Балясина мотивировала это тем, что часть свидетелей по делу - оперативники ФСБ. Сообщается, что в процессе в числе прочих был допрошен гражданин, который якобы и обнаружил публикации, вмененные активисту. В суде он заявил, что никогда в жизни не пользовался интернетом.

24-летнему Миронову вменяются часть 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через интернет) и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Каждая из этих норм предусматривает до пяти лет колонии.

Дело возбудили за два поста на личной ВК-странице активиста. По 280-й статье квалифицирована публикация демотиватора, на котором изображено удостоверение призывника с подписью "God bless the USA. Keep calm and fuck Russia" (англ. "Боже, благослови США. Не волнуйся и еби Россию"), а поверх изображения написано "Я официально призываю к насильственной смене власти".

282-ю статью Миронову вменили за текст о том, что "муслимы" должны быть истреблены.

О преследовании волонтера стало известно в начале июля. Делом занимался старший следователь ФСБ по особо важным делам подполковник юстиции А. Мухин. В 2015 году он, на тот момент еще майор, сфабриковал дело об экстремизме против другого местного оппозиционера - Дмитрия Семенова. Активист был оштрафован на 150 тысяч рублей, однако освобожден от уплаты этой суммы по амнистии.

После обыска, прошедшего 17 июня, Мухин взял у Миронова подписку о невыезде. Он убеждал оппозиционера признать вину, уверяя, что в таком случае тот избежит реального срока. Тем не менее волонтер настаивает на своей невиновности.