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Также: Право, Общество, Регионы, Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Татьяна Котляр

новость Правозащитнице Котляр назначили штраф 150 тысяч рублей и освободили от его уплаты

12.09.2017
Татьяна Котляр. Фото: memo.ru
Татьяна Котляр. Фото: memo.ru
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Мировой судья 16-го участка Калужской области в Обнинске Дмитрий Трифонов приговорил правозащитницу Татьяну Котляр к штрафу 150 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев, однако освободил от уплаты этой суммы в связи с истечением срока давности по делу. Об этом сообщается в твиттере ОГОН.

66-летняя Котляр была объявлена виновной по статье 322.3 УК (фиктивная постановка иностранца на учет по месту пребывания), предусматривающей до трех лет колонии. Ранее Regnum передавал, что правозащитница зарегистрировала у себя в квартире 187 человек, из которых 185 - граждане Украины, в том числе беженцы из Донецкой и Луганской областей. ОГОН, однако, пишет, что в приговоре речь шла о 167 прописанных в квартире Котляр.

Сама подсудимая отказалась признать свои действия преступными. "Меня судят за странное преступление, от которого никто не пострадал, - заметила она в последнем слове. - Помощь беженцам с Украины вообще-то обещала не я - это был президент России Путин. Вчера ко мне приходила женщина, которая с семьей сбежала в Россию, после того как в их дом попала мина. Что я должна была им сказать? Чтобы они уезжали обратно? Что если я вам помогу, то меня будут судить как преступницу? Государство, которое беженцам не помогает, - оно действительно плохое государство".

Ранее отмечалось, что более 100 иностранцев благодаря прописке в квартире Котляр и бесплатной юридической помощи правозашитницы получили российское гражданство в рамках государственной программы переселения соотечественников.

Адвокат общественницы Илларион Васильев пояснял, что у беженцев с Украины по определению нет принимающей стороны и Калужская область отказывает им в регистрации, без которой легализация невозможна. В большинстве случаев беженцев отказываются зарегистрировать и владельцы жилья, арендуемого мигрантами. В такой ситуации есть два варианта: покупка регистрации на черном рынке за 20-30 тысяч рублей или обращение к Котляр.

Два года назад правозащитница уже была осуждена по подобному делу. Тогда ей вменили пять эпизодов по статье 322.3, а также семь эпизодов по статье 322.2 УК (фиктивная регистрация иностранца по месту жительства), санкция которой также составляет до трех лет колонии. Как говорилось в деле, правозащитница прописала в своей квартире сотни иностранцев, прибывших в Россию по программе переселения соотечественников.

На суде по первому делу, как и теперь, Котляр подтвердила, что прописала у себя в квартире сотни человек, однако отказалась признать это преступлением. Закон о "резиновых квартирах", включивший в УК статьи 322.2 и 322.3, правозащитница назвала противоречащим Конституции, поскольку он "вводит ответственность уголовную за помощь людям".

Дело слушалось дважды. 13 апреля 2015 года судья вернула материалы в прокуратуру. 9 ноября того же года по итогам повторного разбирательства Котляр оштрафовали на те же 150 тысяч рублей, но освободили от наказания по амнистии к 70-летию победы над Германией.

Правозащитница подала жалобу на приговор в ЕСПЧ, обвинив Россию в нарушении статей 7 (наказание исключительно на основании закона) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. 10 января нынешнего года Страсбургский суд коммуницировал жалобу.

Котляр ведет также политическую деятельность. Ранее она была депутатом заксобрания Калужской области и городского собрания Обнинска. Входит в федеральный политсовет "Солидарности". В 2010 году на выборах в региональное заксобрание возглавляла список "Яблока". Была лидером областного отделения РПР-ПАРНАС.

В 2015 году Котляр выдвигалась от в заксобрание региона от Демократической коалиции, одним из членов которой была РПР-ПАРНАС. По итогам внутрипартийных праймериз заняла второе место - ее с небольшим отрывом опередил соучредитель "Диссернета" Андрей Заякин. Сразу после праймериз Котляр, не подвергая сомнению сами итоги голосования, заявила, что ее не устраивает второе место в списке.

Сопредседатель партии Михаил Касьянов ездил в Обнинск, чтобы переубедить коллегу, однако в итоге региональное отделение партии утвердило список во главе с Котляр и подало его в облизбирком.

Касьянов заявил, что Котляр нарушила базовые договоренности относительно проведению праймериз и ее действия "наносят вред интересам партии". Федеральный политсовет РПР-ПАРНАС исключил Котляр из числа кандидатов. Список возглавил Заякин.

Несколько недель спустя Демкоалиция отказалась от выдвижения своего списка в регионе.

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12.09.2017
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