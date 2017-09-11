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новость Нацист Бобров не явился на приговор к реальному сроку и объявлен в розыск

11.09.2017
Дмитрий Бобров (Шульц). Кадр видеообращения накануне приговора
Дмитрий Бобров (Шульц). Кадр видеообращения накануне приговора
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Судья Красногвардейского райсуда Петербурга Наталья Козунова приговорила лидера ультраправой "Народной социальной инициативы" Дмитрия Боброва (Шульца) к двум годам строгого режима по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за две публикации во "Вконтакте". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на telegram-канал пресс-службы петербургских судов.

На оглашение приговора 38-летний Бобров, находившийся под подпиской о невыезде, не явился. Козунова объявила его в розыск.

Накануне на youtube-канале "Социальная лаборатория Дмитрия Боброва" появилось видеообращение лидера НСИ. Бобров прямо предупредил, что на приговор не придет, заметив, что "с полным правом удаляется на время на отдых и покой", и предложил сочувствующим перечислять деньги на его банковскую карту.

В прениях сторон, прошедших 5 сентября, прокурор запрашивал для подсудимого три года строгого режима. Сам Бобров вину не признал. В своем пространном выступлении в прениях он, в частности, подчеркнул, что обвинение не доказало даже того, что посты, за которые открыли дело, опубликованы именно им.

Фабулу обоих эпизодов дела составила публикация Бобровым на личной ВК-странице одной и той же статьи - "Расовая доктрина НСИ". Дело против лидера НСИ завели в июне 2015-го по факту первой из публикаций, сделанной 26 января того же года.

Между тем 21 марта 2016-го Бобров вновь поместил свою статью, сопроводив ее комментарием: "Тот самый текст, за размещение которого на меня завели дело по 282-й статье. Кто-нибудь может сказать, что в нем разжигает национальную или расовую ненависть и в отношении каких конкретно групп и откуда это следует?" После этого в мае 2016-го против лидера НСИ возбудили новое дело и объединили его в одно производство с первым.

В суд дело ушло в конце июня прошлого года. Слушания по существу заняли почти два десятка заседаний.

НСИ характеризует свою идеологию как "русский народный социализм" и заявляет, что борется с "этнопреступностью" и нелегальной миграцией. Совместно с другими правыми организациями она участвует в "русских зачистках".

В 2001 году Бобров организовал и возглавил нацистскую группировку "Шульц-88". В 2003-м он был арестован, а в декабре 2005-го осужден к шести годам общего режима по "экстремистским" статьям УК. Трое других фигурантов дела получили условные сроки, один был оправдан, а преследование еще одного прекратили, поскольку на момент вмененного ему "преступления" он не достиг 16 лет. При этом реальных преступлений - убийств, нападений и т. п. - никому из обвиняемых инкриминировано не было.

Бобров освободился в 2009 году по окончании срока и вернулся в политику.

В 2011 году череповецкое отделение НСИ было запрещено как экстремистская структура. В сентябре 2015-го судья Петербургского горсуда Елена Витушкина по представлению прокурора города Сергея Литвиненко запретила всю организацию Боброва.

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11.09.2017
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09.12.2005 Лидер экстремистской группировки "Шульц-88" осужден на 6 лет →
24.11.2005 С участников "Шульца-88" сняли обвинение в экстремизме →
17.03.2004 В Петербурге начался суд над скинхедами из группы "Шульц-88" →
12.11.2003 В Петербурге впервые предъявлено обвинение по созданию экстремистского сообщества →
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