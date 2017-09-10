Реклама

Коллегия Верховного суда Чечни под председательством Натальи Межидовой подтвердила условный срок публицисту Ризвану Ибрагимову, однако постановила исключить из мотивировочной части приговора упоминание главы региона Рамзана Кадырова. О рассмотрении апелляционной жалобы публициста, прошедшем в пятницу, тогда же сообщили "Кавказ.Реалии".

Теперь Ибрагимов намерен обратиться в кассационную инстанцию - Верховный суд России, - а также подать жалобу в ЕСПЧ. Уже сразу после приговора он отмечал, что не рассчитывает на справедливое решение в апелляции.

Приговор 59-летнему Ибрагимову вынесла 20 июня судья Октябрьского райсуда Грозного Хадижат Налаева. Она дала публицисту два с половиной года условно с двухлетним испытательным сроком по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию пяти книг об истории чеченцев.

Прокурор запрашивал для подсудимого три года условно. Сам публицист вину не признал. В последнем слове он заявил, что Налаева должна не только оправдать его, но и вынести частное определение по факту фабрикации против него уголовного дела.

Ибрагимов - автор книг "Тайна родословной пророков", "Еврейский народ не тот, за кого себя выдает", "Палестина? Нет, Чечня!", "Послание о народе нохчи", "Берке, Джучи или Берс-шейх?". Он утверждает, что чеченцы древнейшая нация в мире, а все пророки - предки этой нации.

Весной 2016 года окружение Кадырова обвинило публициста в мифотворчестве и разжигании межнациональной розни. После этого Ибрагимова и его единомышленника Абубакара Дидиева - автора книги "Скрытая история пророков" и визионерской поэмы "Слово Всевышнего" - начали травить.

1 апреля 2016-го Ибрагимов и Дидиев были похищены полицейскими из своих домов без оформления протоколов задержания. Вечером 5 апреля обоих освободили после публичной критики на прошедшей в резиденции Кадырова встрече и.о. главы Чечни с писателями, учеными и клириками. Ибрагимов и Дидиев принесли извинения Кадырову и другим участникам встречи.

5 мая 2017 года, на открытии слушаний по своему уголовному делу, Ибрагимов сообщил, что его и Дидиева после похищения пытали током в подвале грозненского ОП "Октябрьский". В организации похищения и пыток Ибрагимов обвинил Магомеда Хийтанаева, который является помощником главы Чечни Рамзана Кадырова и кадием (шариатским судьей) Грозного. Фабрикацию дела против себя публицист назвал следствием этого похищения.

Дидиев сразу после освобождения выехал из Чечни. Между тем против Ибрагимова 27 мая 2016-го возбудили дело об экстремизме. Свободы на время следствия и суда его не лишали.

Преследование Ибрагимова было начато по доносу гражданки Заиры Пайзулаевой, поданному еще в январе 2016 года.

22 июля 2016-го судья Заводского райсуда Грозного Ахмед Имаев объявил книги, фигурировавшие в уголовном деле публициста (за исключением "Берке, Джучи или Берс-шейх?"), экстремистскими материалами. Самого Ибрагимова не уведомили о заседании; при этом в тот же день Старопромысловский райсуд чеченской столицы отправил его в психбольницу для прохождения стационарной экспертизы по делу. Там Ибрагимов находился весь месяц, отведенный законом на обжалование решения.

В дальнейшем публицист добился восстановления сроков обжалования. 25 мая 2017-го коллегия Верховного суда Чечни в составе Асламбека Висаитова, Вахиты Довлетмерзаева и Мусы Вагапова отменила решение Имаева по формальному основанию - из-за того, что Ибрагимов не был уведомлен о слушаниях. При этом сам публицист настаивал на пересмотре решения по существу.

Росфинмониторинг включил Ибрагимова в список террористов и экстремистов. Однако в апреле нынешнего года публицист сообщил, что после его обращения в прокуратуру Чечни Московский индустриальный банк разблокировал его счет.