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Арбитражный суд Московского округа признал незаконными действия Министерства культуры, отозвавшего в августе 2016 года прокатное удостоверение фильма "Зов Космической эволюции", снятого Международным центром Рерихов, сообщает РАПСИ. Формальным основанием для решения ведомства стала демонстрация в фильме "изображения нацистской свастики".

Документальный фильм о жизни и творчестве Николая и Елены Рерихов "Зов космической эволюции" был допущен к прокату в России еще в 2013 году. В картине есть несколько эпизодов, где показаны солдаты нацистской Германии и свастика. Эти кадры были взяты из других фильмов, в частности "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма (1965) и киноэпопеи "Великая Отечественная. Неизвестная война" Романа Кармена (1978). Эти картины к показу не запрещены.

В феврале этого года Минкульт отозвал прокатное удостоверение "Зов космической эволюции", сославшись на статью 6 закона о противодействии экстремизму, где "запрещается использование в любой форме нацистской символики". МЦР оспорил решение в суде, но 28 февраля Арбитражный суд Москвы признал решение ведомствазаконным. Однако 14 июня Девятый арбитражный апелляционный суд вернул фильму прокатное удостоверение. Минкульт подал кассацию в окружной суд.

На слушаниях в кассационной инстанции адвокат центра Рериха Анна Разумовская заявила, что Минкульт трактует закон в отрыве от смысла, и это может привести к запрету любых исторических фильмов, где показывают свастику. Представители МЦР также рассматривают действия Минкульта как форму давления на организацию. Центр Рерихов на основании решения, вынесенного Арбитражным судом Москвы 21 марта по иску Музея Востока, выселили из усадьбы Лопухиной, а при обысках изъяли более 280 картин.

В поддержку МЦР выступили представители Российского союза ветеранов. Организация выступает против того, чтобы свастика в военных фильмах была заретуширована.

В апреле 2016 года пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что закон не запрещает использование нацистской символики без целей пропаганды в произведениях искусства. В качестве примера он привел фильмы "Семнадцать мгновений весны" и "Список Шиндлера".

В мае этого года юристы правозащитной группы "Агора" обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой оценить правомерность применения в России статьи 20.3 КоАП, запрещающей публичную демонстрацию нацистской символики без цели пропаганды. Как отметили в "Агоре", суды не учитывают контекст и признают виновными в том числе тех, кто не оправдывает нацистов.