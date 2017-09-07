О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263848.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263848.html
Также: Право, Кино, История, Общество, Культура, Россия, Политика

новость Арбитраж признал незаконным запрет показа фильма о Рерихах из-за свастики

07.09.2017
Кадр хроники 30-х годов из фильма "Зов Космической эволюции"
Кадр хроники 30-х годов из фильма "Зов Космической эволюции"
Реклама

Арбитражный суд Московского округа признал незаконными действия Министерства культуры, отозвавшего в августе 2016 года прокатное удостоверение фильма "Зов Космической эволюции", снятого Международным центром Рерихов, сообщает РАПСИ. Формальным основанием для решения ведомства стала демонстрация в фильме "изображения нацистской свастики".

Документальный фильм о жизни и творчестве Николая и Елены Рерихов "Зов космической эволюции" был допущен к прокату в России еще в 2013 году. В картине есть несколько эпизодов, где показаны солдаты нацистской Германии и свастика. Эти кадры были взяты из других фильмов, в частности "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма (1965) и киноэпопеи "Великая Отечественная. Неизвестная война" Романа Кармена (1978). Эти картины к показу не запрещены.

В феврале этого года Минкульт отозвал прокатное удостоверение "Зов космической эволюции", сославшись на статью 6 закона о противодействии экстремизму, где "запрещается использование в любой форме нацистской символики". МЦР оспорил решение в суде, но 28 февраля Арбитражный суд Москвы признал решение ведомствазаконным. Однако 14 июня Девятый арбитражный апелляционный суд вернул фильму прокатное удостоверение. Минкульт подал кассацию в окружной суд.

На слушаниях в кассационной инстанции адвокат центра Рериха Анна Разумовская заявила, что Минкульт трактует закон в отрыве от смысла, и это может привести к запрету любых исторических фильмов, где показывают свастику. Представители МЦР также рассматривают действия Минкульта как форму давления на организацию. Центр Рерихов на основании решения, вынесенного Арбитражным судом Москвы 21 марта по иску Музея Востока, выселили из усадьбы Лопухиной, а при обысках изъяли более 280 картин.

В поддержку МЦР выступили представители Российского союза ветеранов. Организация выступает против того, чтобы свастика в военных фильмах была заретуширована.

В апреле 2016 года пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что закон не запрещает использование нацистской символики без целей пропаганды в произведениях искусства. В качестве примера он привел фильмы "Семнадцать мгновений весны" и "Список Шиндлера".

В мае этого года юристы правозащитной группы "Агора" обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой оценить правомерность применения в России статьи 20.3 КоАП, запрещающей публичную демонстрацию нацистской символики без цели пропаганды. Как отметили в "Агоре", суды не учитывают контекст и признают виновными в том числе тех, кто не оправдывает нацистов.

Оставить комментарий Обсудить
07.09.2017
новость Новости по теме
10.05.2017 В ЕСПЧ направлены жалобы на российский закон о нацистской символике →
29.04.2017 В Москве попытались захватить здание Центра Рерихов →
21.03.2017 Суд выселил Центр Рерихов из усадьбы Лопухиной →
17.03.2017 Конгресс интеллигенции выступил с обращением в защиту Центра Рерихов →
07.03.2017 В московском Центре Рерихов идут обыски →
14.04.2016 Роскомнадзор: Нацистская символика в произведениях искусства - не нарушение →
31.03.2016 Краснодарский крайсуд признал законным штраф за публикацию исторических фото со свастикой →
04.12.2015 Карельского журналиста Штепу арестовали за фото скатерти →
22.09.2015 Суд в Краснодаре оштрафовал активистку за публикацию исторических фото со свастикой →
27.04.2015 Песков попросил не доводить до абсурда борьбу с нацистской символикой →
15.04.2015 РКН: Демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не нарушает закон →
08.04.2015 Штраф журналистке за фото Смоленска под оккупацией оставлен в силе →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
в блоге Еду я на родину
383
новость Гриб: краснодарский СИЗО вместо Гомеля
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
в блоге Промашка с наградой
383
статья Забирай корзиночку
Илья Мильштейн
новость Пять лет после пыток кадыровцами
Магомед Тарамов (слева) и Джамалай Тазбиев. Источник: novayagazeta.ru
новость 2,5 года за задницы ментов
Расим Искаков. Фото: "Открытая Россия"
статья Трампу осталось недолго
РЕКЛАМА
новость "Образ будущего" за миллиард
Владимир Путин на митинге в Лужниках
новость В Москве хотят снизить явку
Мосгоризбирком. Кадр ТВЦ
статья Кадыров, Мьянма и мы
Александр Скобов. Courtesy photo
в блоге Друзьям - колбасу
383
новость Facebook и происки Кремля
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
новость Табличка в память о Немцове
Табличка на доме Бориса Немцова. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Заява в ФСБ на Поклонскую
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
в блоге Улюкаев в гостях у Сечина
383
новость Совет Европы без России
Эмблема Совета Европы
новость Украина и миротворцы
Миротворцы ООН. Фото: un.org
новость Каталония: референдум об отделении
Демонстрация каталонских сепаратистов, 2012. Фото: Википедия
новость Бой у грузинской границы
Суаргомское ущелье. Фото: hoochecoocheman.livejournal.com
новость Ленина в Крыму все больше
Открытие памятника Ленину в Симеизе. Фото: Сергей Сардыко/krymr.com