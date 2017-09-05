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новость Замдиректора рефтинского СПТУ-1 получил 3 с половиной года за пытки подростков

05.09.2017
СПТУ-1 в пгт Рефтинский. Фото: reftinskiy.ru
СПТУ-1 в пгт Рефтинский. Фото: reftinskiy.ru
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Судья Асбестовского горсуда Свердловской области Сергей Вахнин приговорил Сергея Бакшаева, замдиректора по режиму спецпрофтехучилища закрытого типа № 1 для "трудных" подростков в пгт Рефтинский и бывшего полицейского, к трем с половиной годам общего режима за пытки воспитанников. Об этом сообщает Znak.com.

В качестве дополнительного наказания на Бакшаева наложен запрет в течение трех лет после освобождения работать в образовательных учреждениях.

47-летний подсудимый был признан виновным по шести эпизодам, квалифицированным по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии. Первоначально 1-й отдел по расследованию особо важных дел свердловского главка СКР инкриминировал Бакшаеву также пункт "г" части 2 статьи 117 (истязание несовершеннолетних; от 3 до 7 лет), однако из окончательной версии обвинения эту статью исключили.

Эпизоды пыток датированы февралем 2014 - декабрем 2015 года. Отмечается, что вместе с Бакшаевым в издевательствах принимали участие и другие сотрудники СПТУ-1. В ряде случаев пытки применялись, чтобы выяснить, есть ли у подростков мобильники, использование которых в училище запрещено.

Из конкретных эпизодов в публикации Znak.com упоминаются два. 27 августа 2015 года Бакшаев в своем кабинете побил 16-летнего на тот момент воспитанника бильярдным кием и разделочной доской по рукам и ногам. Другого подростка замдиректора душил в коридоре.

Кроме того, ранее сообщалось, что Бакшаев отвозил воспитанников училища на свою прежнюю работу - в Асбестовский межмуниципальный ОМВД - и там бил их и опускал головой в унитаз.

В конце июня 2016 года из СПТУ-1 скрылись двое подростков, проходивших потерпевшими по делу об истязаниях. Директор заведения Александр Хуторной не объявил их в розыск, поскольку они давали показания на Бакшаева. Сообщалось также, что Хуторной пытался избавиться от потерпевших и свидетелей по делу. Одного из подростков он отправил в другое спецучилище, а еще двоих освободил.

Суд над Бакшаевым продолжался почти год - с сентября 2016-го. Первоначально подсудимый находился под домашним арестом, однако 19 июня нынешнего года Вахнин освободил его под подписку о невыезде.

Признал ли вину сам подсудимый, не уточняется.

Уже после возбуждения дела против Бакшаева рефтинское СПТУ-1 оказалось в центре громкого скандала. 31 августа - 2 сентября 2016 года там прошли протесты воспитанников; часть подростков сбежала.

По факту инцидента СКР открыл дело, фигурантами которого стали пятеро воспитанников училища. Всем им вменили часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках), а основному фигуранту - Андрею Петрову - также часть 1 этой же статьи (организация массовых беспорядков). 21 августа нынешнего года молодые люди получили условные сроки от двух до двух с половиной лет. Признали ли они вину, не уточнялось.

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05.09.2017
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