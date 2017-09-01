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Также: Право, Регионы, Свобода слова, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Сергей Вилков

новость Саратовский журналист Вилков оправдан по делу о клевете на депутата

01.09.2017
Сергей Вилков (слева) и Сергей Курихин. Фото: ФБ-страница Вилкова, moscow-post.com
Сергей Вилков (слева) и Сергей Курихин. Фото: ФБ-страница Вилкова, moscow-post.com
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Судья мирового судебного участка Фрунзенского района Саратова Инга Свободникова оправдала местного журналиста Сергея Вилкова по делу о клевете на депутата областной думы от "Единой России" Сергея Курихина. Об этом сообщает FreeNews-Volga.

Журналист признан невиновным по части 5 статьи 128.1 УК (клевета, сопряженная с обвинением в тяжком преступлении). В приговоре отмечается, что обвинение не представило неопровержимых доказательств вины журналиста.

Вилков занимался расследованием деятельности Курихина. Дело по заявлению единороса было открыто не позже 10 июля 2015 года - тогда дома у журналиста и в редакции газеты "Общественное мнение" прошли обыски. В то время, однако, Вилков проходил по делу лишь свидетелем.

Журналисту вменяется публикация в соцсетях документов, свидетельствующих о возможном криминальном прошлом единороса, в частности, о его связях с местным организованным преступным сообществом "Парковские". Еще один эпизод дела - написание Вилковым статьи с предположениями о связях Курихина с националистами. Этот текст "Общественное мнение" поместило весной 2014 года. Наконец, Вилкову инкриминировались посты в соцсетях с заявлениями, что именно Курихин заказал нападение на него 13 января.

Ранее Вилков высказывал уверенность, что единорос стоит и за другими попытками привлечь его к уголовной ответственности. В частности, ЦПЭ безуспешно пытался сфабриковать на журналиста дело по "экстремистской" 282-й статье УК за публикацию журналистом на личной ВК-странице клипа местной хип-хоп-группы "Грибной дождик", в котором пародируются куклуксклановцы.

Позже на Вилкова начали фабриковать дело по части 1 статьи 222 УК (незаконный обороте оружия). В 2007 году сотрудники СОБР и УБОП при задержании подбросили журналисту револьвер с патронами. Вилков четыре месяца оставался в статусе подозреваемого, однако затем его преследование прекратили за отсутствием состава преступления. В последующие семь лет нового подозреваемого правоохранители не нашли, а в 2014-м дело закрыли за истечением срока давности.

Однако 30 июля 2015-го стало известно, что постановление о прекращении дела против Вилкова отменено и журналист снова проходит по этому делу подозреваемым. Вилков высказывал опасения, что его могут арестовать. Заказчиком своего преследования он и в этот раз называл Курихина.

Между тем 29 декабря 2015 года одновременно с предъявлением обвинения в клевете журналисту было предложено закрыть дело об оружии по нереабилитирующему обстоятельству - в связи с истечением срока давности. Вилков принял это предложение. Ранее он отмечал, что главное доказательство его невиновности - отсутствие на револьвере его отпечатков пальцев - уничтожено, поскольку теперь с оружия отпечатки пальцев восьмилетней давности снять уже невозможно. В 2007-м же году милиция, несмотря на ходатайство журналиста, снять отпечатки с револьвера отказалась.

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01.09.2017
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