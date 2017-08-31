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Центральный райсуд Волгограда отправил под домашний арест Алексея Волкова, координатора местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает сам Волков. Отбывать его активист будет по месту регистрации в Петербурге.

Волков обвиняется по делу о публикации картинки "облитой зеленкой" скульптуры "Родина-мать". Следователь СКР просил отправить активиста под стражу за якобы допущенное Волковым нарушение подписки о невыезде.

Адвокаты Волкова отметили, что по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы, штраф до 300 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных) закон не предусматривает меру пресечения в виде ареста. Прокурор согласился с защитой и предложил суду поместить Волкова под домашний арест.

"Если они думают, что штаб не будет работать без координатора - это не так", - прокомментировала решение суда активистка Анастасия Парадная‏.

По словам активиста, следователь сам в устной форме разрешил ему съездить в Москву. Однако днем в четверг Волкова задержали по прилете в аэропорт Волгограда и доставили в суд.

В мае областное управление СКР возбудило дело по части 3 статьи 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы, штраф до 300 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо год исправительных). Поводом стала публикация в сообществе в поддержку Навального обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать", на которой у памятника лицо и рука зеленые. Картинка появилась после того, как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия штаба в Барнауле.

12 мая у Волкова прошел обыск по этому делу. Первоначально активист проходил по нему свидетелем. 26 июля в СКР сообщили, что Волкову предъявлено обвинение. С активиста взяли подписку о невыезде.